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首次參加白沙屯媽祖進香 盧秀燕：剛好時間上可以配合

聯合報／ 記者吳傑沐范榮達／苗栗即時報導
台中市長盧秀燕今晚參加白沙屯媽祖登轎儀式，她由苗栗縣長鍾東錦陪同參香祈福。圖／民眾提供
台中市長盧秀燕今晚參加白沙屯媽祖登轎儀式，她由苗栗縣長鍾東錦陪同參香祈福。圖／民眾提供

白沙屯媽祖進香高人氣，台中市長盧秀燕6年多來首次參加，也引發有意更上一層樓的遐想，她今天受訪要大家不要太敏感，地方人士邀請她多年，今年剛好時間上可以配合。

盧秀燕參加今天晚上10點20分白沙屯進香登轎儀式，苗栗縣長鍾東錦等人陪同參香，盧答覆提問時，強調大家不要太敏感，白沙屯媽祖進香是地方盛事，地方人士已經很多年邀請她，今年因為她的時間可以配合，所以參與盛事。

另一方面，她心裡在想，這幾年國內外都不太平靜，譬如說過去有花蓮地震、台南地震，海外有緬甸地震、泰國地震等等，尤其今年企業也可能受到美國關稅的影響，大家對經濟前景有些不安，媽祖很靈驗，希望藉由參拜，祈求國泰民安、風調雨順，讓人民安心、讓大家經濟更繁榮，「就這麼簡單」。

白沙屯媽祖

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