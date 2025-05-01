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白沙屯媽祖進香 賴清德頒匾「拱昭天佑」

聯合報／ 記者胡蓬生范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香出發前夕，賴清德總統今天頒贈廟方「拱昭天佑」匾額。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香出發前夕，賴清德總統今天頒贈廟方「拱昭天佑」匾額。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香出發前夕，賴清德總統今天扶持聖駕出神龕，頒贈廟方「拱昭天佑」匾額，致詞強調上任後成立健康、氣候委員會及全社會防衛韌性，希望國人更健康，國家更有防衛力。

宗教盛事白沙屯媽祖進香，將於今天晚上11點25分登轎，就緒後出發，信眾報名近33萬人，今天人潮陸續湧入白沙屯，越接近出發時間越熱鬧，賴總統晚間8點多由苗栗縣長鍾東錦等人陪同參香祈福，扶持聖駕出神龕，並頒贈「拱昭天佑」匾額揭匾。

賴清德說，「拱照天佑」的意思是只要所有的是善男信女可以拱衛光明，正性的善念，一定可以得到上天的保佑，媽祖的保佑，大家一起來做善事行善來照顧弱勢，在工作崗位上，善盡我政府的責任，讓國家社會可以更加進步。

他上任後成立3個委員會，健康委員會因注意到國人壽命變長，但不健康時間也長，成立委員會希望國人能更健康、讓國家更強；另外，第2個委員會因應氣候變遷委員會，台灣是地球村一分子，但天災地變頻傳，與氣候變遷有關，希望台灣集結社會力量解決問題，讓社會更進步、產業更具競爭力；第3個全社會防衛韌性委員會因台灣常有颱風、地震，且因應地緣政治變化，必須與國外合作，強化國家社會韌性，讓國家有更強的防衛力量。

白沙屯媽祖進香今年報名參加破天荒高達32萬9118人，再加上93輛遊覽車及工作車隊，白沙屯陸續湧現進香人潮，周邊巷道人擠人，白沙屯平交道多次出現驚險場面，在列車即將駛近時，人潮無法快速疏離狀況，也讓現場維護安全的鐵路警察緊張萬分，不斷吹笛示警，幸未釀意外。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香出發前夕，賴清德總統今天頒贈廟方「拱昭天佑」匾額。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香出發前夕，賴清德總統今天頒贈廟方「拱昭天佑」匾額。圖／苗栗縣政府提供

白沙屯媽祖

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