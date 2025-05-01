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白沙屯媽即將起駕 雲林縣長張麗善淨轎、傅崐萁陪走

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
晚間9點多，國民黨立院總召傅崐萁到場，表明也要陪鑾轎走一段路。記者吳傑沐／攝影
晚間9點多，國民黨立院總召傅崐萁到場，表明也要陪鑾轎走一段路。記者吳傑沐／攝影

「粉紅超跑」今晚子時即將起駕出發，稍早拱天宮安排雲林縣長張麗善進行淨轎儀式，緊接著由總統賴清德親臨恭請媽祖出神龕，稍晚重頭戲是媽祖登轎儀式，將在11點25分登場，白沙屯媽及山邊媽完成合轎後即正式出發啟程南下。

由於今年報名參加人數破天荒高達32萬9118人，再加上93輛遊覽車及工作車隊，超大陣仗進香團引發各界關注，雲林縣長張麗善今天下午也率領縣府團隊及各國中校長等60多人抵達拱天宮，參與晚間媽祖起駕盛會。

雲林縣長張麗善說，2018年首次參加徒步進香陪鑾轎到北港，但當時是48小時，今年再度從白沙屯走回北港，卻要急行軍36小時內，心裡也很忐忑，中間肯定要休息的，而且還有雲林很多國中校長陪走，相信這是一段很難得的體驗。

對於拱天宮今晚安排她淨轎，張麗善則打趣說，「我是走蔡英文走過的路！」以前蔡英文總統曾到拱天宮恭請媽祖出神龕也曾淨轎，而她自己以前也曾參與扶請白沙屯媽出神龕儀式，而這次是淨轎，深感很榮幸。

有隨行的雲林縣國中校長說，這次很多校長一起來，要陪白沙屯媽走到北港進香，主要是2025全中運由雲林主辦，沿途他們會邊走邊舉氣球標語，宣告「2025全中運在雲林」登場，歡迎大家來雲林。

晚間9點多，國民黨立院總召傅崐萁、立委徐宇甄、邱鎮軍也到場，表明也要陪鑾轎走一段路，趁中間空檔，苗栗縣長鍾東錦也盡地主之誼，在休息室彼此相談白沙屯媽進香經驗。

晚間9點多，國民黨立院總召傅崐萁、立委徐宇甄也到場，表明也要陪鑾轎走一段路；趁中間空檔，苗栗縣長鍾東錦也盡地主之誼，彼此相談白沙屯媽進香經驗。記者吳傑沐／攝影
晚間9點多，國民黨立院總召傅崐萁、立委徐宇甄也到場，表明也要陪鑾轎走一段路；趁中間空檔，苗栗縣長鍾東錦也盡地主之誼，彼此相談白沙屯媽進香經驗。記者吳傑沐／攝影

白沙屯媽祖

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