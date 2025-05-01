影／出席白沙屯媽祖揭匾儀式 賴清德:祈求台灣國泰民安

賴清德總統今天晚間前往苗栗白沙屯拱天宮出席揭匾儀式，他一到場就受到熱鬧歡迎，在場民眾齊聲高喊「總統好」「總統好」，他也與民眾一一擊掌致意。

賴清德在致詞時表示，他代表台灣人民恭祝白沙屯媽祖神威顯赫，香火鼎盛，並祈求保祐台灣能風調雨順，國泰民安。民眾閤家平安，賺大錢。

賴清德說，去年520上任後，成立三個委員會，健康委員會希望能國人能健康、氣候變遷對策委員會能集結社會的力量解決淨零轉型的問題，以及全社會防衛韌性委會員會結合全國民眾強化社會韌性，讓民眾保護自己，幫助別人，有堅強的防衛力量。 苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動今年報名人數超過30萬，今天深夜將登轎起駕，由於適逢五一勞動節，人潮湧入拱天宮週邊，彷彿不夜城。記者黃仲裕／攝影

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