快訊

流放到西伯利亞！蘇聯統治下的立陶宛哀歌

房屋稅出包！自住房誤列非自住 雙北恐逾10萬人受影響

粉紅超跑速度驚人！ 白沙屯媽祖鑾轎清晨跨大安溪到台中 估中午前抵彰化

聽新聞
0:00 / 0:00

白沙屯媽進香公、鐵路聯運 苗栗高鐵站1天疏運逾2000人

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
白沙屯媽祖進香報名近33萬人，交通部首次啟動公、鐵路聯運疏運，交通部次長陳彥伯視察大為肯定，並發送「永保安康車票」疏運平安守，民眾開心合照。記者范榮達／攝影
白沙屯媽祖進香報名近33萬人，交通部首次啟動公、鐵路聯運疏運，交通部次長陳彥伯視察大為肯定，並發送「永保安康車票」疏運平安守，民眾開心合照。記者范榮達／攝影

白沙屯媽祖進香報名近33萬人，交通部首次啟動公、鐵路聯運疏運，高鐵苗栗站轉乘臨時路線公車隨到隨開，今天一天服務逾2000人，交通部次長陳彥伯視察大為肯定，民眾也開心合照互動。

台灣宗教盛事苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香，今天深夜11點25分登轎出發，交通部配合首次辦理公路、鐵路聯運疏運，新竹監理所在高鐵苗栗站準備30輛臨時路線公車，另有10輛車待命支援，苗栗高鐵站幾乎每個整點分別北上、南下各一班，約400人轉乘到白沙屯。

陳彥伯約下午5點到高鐵苗栗站視察，下車乘客有的遠從高雄搭車來，頭一次參加，還有一家10人從桃園來，陳彥伯發送限量「永保安康車票」疏運平安守，有民眾開心「哇」出聲音，也有人搶著與陳彥伯合照，氣氛相當熱絡。

新竹監理所統計到下午5點有1000多人在高鐵苗栗站轉乘臨時路線公車，晚間會逐漸進入高峰，預計一天會服務2500人左右，陳彥伯肯定準備的車輛充足，民眾隨到隨開，疏運非常順利，希望交通部扮演媽祖的角色，保佑用路人平安，因此發送永保安康車票，可以受到媽祖的保佑跟庇護。

白沙屯媽祖進香報名近33萬人，交通部首次啟動公、鐵路聯運疏運，交通部次長陳彥伯視察大為肯定，並發送「永保安康車票」疏運平安守，民眾開心合照。記者范榮達／攝影
白沙屯媽祖進香報名近33萬人，交通部首次啟動公、鐵路聯運疏運，交通部次長陳彥伯視察大為肯定，並發送「永保安康車票」疏運平安守，民眾開心合照。記者范榮達／攝影
白沙屯媽祖進香報名近33萬人，交通部首次啟動公、鐵路聯運疏運，交通部次長陳彥伯視察大為肯定，並發送「永保安康車票」疏運平安守，民眾開心合照。記者范榮達／攝影
白沙屯媽祖進香報名近33萬人，交通部首次啟動公、鐵路聯運疏運，交通部次長陳彥伯視察大為肯定，並發送「永保安康車票」疏運平安守，民眾開心合照。記者范榮達／攝影

白沙屯媽祖

延伸閱讀

白沙屯媽今晚起駕 交部製作5千份「勇」字車票限量發送

登革熱病媒蚊北漂雲林白沙屯進香引關切 衛生局：人多要小心

影／交通部首次助白沙屯媽祖進香疏運 特製5千份車票贈信徒

粉紅超跑白沙屯媽今晚起駕 星宇航空「神」助攻 公益巴士、結緣品曝光

相關新聞

粉紅超跑速度驚人 白沙屯媽祖鑾轎清晨跨大安溪到台中 估中午前抵彰化

白沙屯媽祖「粉紅超跑」速度驚人。一路夜行軍，沿台61線前進，清晨5時40分跨過大安溪進入台中市大安區，並在高架橋下駐駕休息...

數十萬香燈腳緊跟！白沙屯媽祖進香啟程 「粉紅超跑」36小時衝北港

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林朝天宮進香之旅，2日凌晨起駕出發，今年報名人數高達近33萬人，去程36小時須抵達北...

白沙屯媽起駕 近33萬人隨行創新高

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香昨晚起駕，賴清德總統首度以總統身分到場，扶「軟身媽祖」出神龕。賴總統致詞不忘宣傳他成立的...

影／「粉紅超跑」白沙屯媽與山邊媽午夜合轎 凌晨正式出發

有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖年度徒步進香活動，昨午夜11點50分左右，與山邊媽合轎完成登轎儀式後，鑾...

影／千呼萬喚 白沙屯媽祖遲了50分鐘終於出發了

一年一度的白沙屯媽祖徒步進香活動今天凌晨零點十分，在民眾的歡呼下，粉紅超跑之稱的白沙屯媽祖鐢轎終於起駕了。原本預計昨天深...

空拍／拱天宮前街道燈火通明 通霄愈夜愈美麗

一年一度的白沙屯媽祖徒步進香活動今天凌晨展開，通霄鎮從昨天晚上燈火通明，民眾湧入拱天宮朝聖，將街道擠得水洩不通。今年報名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。