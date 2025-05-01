白沙屯媽進香公、鐵路聯運 苗栗高鐵站1天疏運逾2000人

白沙屯媽祖進香報名近33萬人，交通部首次啟動公、鐵路聯運疏運，高鐵苗栗站轉乘臨時路線公車隨到隨開，今天一天服務逾2000人，交通部次長陳彥伯視察大為肯定，民眾也開心合照互動。

台灣宗教盛事苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香，今天深夜11點25分登轎出發，交通部配合首次辦理公路、鐵路聯運疏運，新竹監理所在高鐵苗栗站準備30輛臨時路線公車，另有10輛車待命支援，苗栗高鐵站幾乎每個整點分別北上、南下各一班，約400人轉乘到白沙屯。

陳彥伯約下午5點到高鐵苗栗站視察，下車乘客有的遠從高雄搭車來，頭一次參加，還有一家10人從桃園來，陳彥伯發送限量「永保安康車票」疏運平安守，有民眾開心「哇」出聲音，也有人搶著與陳彥伯合照，氣氛相當熱絡。

新竹監理所統計到下午5點有1000多人在高鐵苗栗站轉乘臨時路線公車，晚間會逐漸進入高峰，預計一天會服務2500人左右，陳彥伯肯定準備的車輛充足，民眾隨到隨開，疏運非常順利，希望交通部扮演媽祖的角色，保佑用路人平安，因此發送永保安康車票，可以受到媽祖的保佑跟庇護。 白沙屯媽祖進香報名近33萬人，交通部首次啟動公、鐵路聯運疏運，交通部次長陳彥伯視察大為肯定，並發送「永保安康車票」疏運平安守，民眾開心合照。記者范榮達／攝影 白沙屯媽祖進香報名近33萬人，交通部首次啟動公、鐵路聯運疏運，交通部次長陳彥伯視察大為肯定，並發送「永保安康車票」疏運平安守，民眾開心合照。記者范榮達／攝影

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