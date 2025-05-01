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白沙屯媽祖遶境 星宇航空出動公益巴士

中央社／ 台北1日電

白沙屯媽祖遶境將展開，星宇航空今天宣布，準備包括扇子、濕紙巾及瓶裝水等結緣品，以及2台「累了請上車」公益巴士，將在進香尾端提供服務，讓民眾可以上車休息。

一年一度的白沙屯拱天宮媽祖進香將於今晚子時登轎出發，今年逾32萬名信徒參與。星宇航空今天發布新聞稿表示，2台「累了請上車」公益巴士是粉色車身，繪有這次活動亮眼主視覺，將於5月2日至5月11日，每日上午10時到下午4時於進香隊伍尾端提供服務。

星宇航空說，結緣品包括扇子、濕紙巾及瓶裝水，2日、3日、6日、7日及11日的上午10時到下午4時發放，其中2日、6日跟7日的發放地點將依照進香路線調整，3日則在雲林縣北港鎮民主路69之1號 （阿瘦皮鞋北港店外）發放，11日則在苗栗縣通霄鎮白西106之9號發放。

此外，星宇航空說，開發白沙屯媽祖聯名套組，包含帆布袋及背心限量3000組，所得將扣除成本後，全數捐贈給苗栗拱天宮，作為文化傳承基金。

白沙屯媽祖

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