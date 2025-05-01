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白沙屯媽祖進香 台鐵發限量疏運平安御守
白沙屯媽祖進香今晚登轎出發，交通部規畫疏運措施，並製作限量「永保安康車票」疏運平安守，今天在國營台灣鐵路公司白沙屯車站設攤發送，交通部次長伍勝園巡視疏運並發送，排隊民眾拿到紀念平安符，大呼開心值得！
台鐵在白沙屯車站外設攤，吸引參加白沙屯媽祖進香的民眾大排長龍，伍勝園下午3點到場，巡視疏運狀況，並發送永保安康車票」疏運平安守，他說，交通部製作的疏運平安符，不止象徵是平安，也是代表著寄託媽祖的庇佑及祝福。
此外，希望能夠給進香信徒加持勇氣，所以平安符我們的背面啊，特別有印了一個白沙屯媽祖別的「勇」字，也給他們進香途中勇氣，撐起一步一腳印信仰的路。
交通部配合白沙屯媽祖進香，提供台鐵、高鐵及接駁專車疏運等措施，並製作5000張印有「勇」字的永保安康車票疏運平安守，白沙屯車站外攤位大排長龍，拿到的民眾認為參加進香，還可以獲得有紀念價值的平安符開心，排隊相當值得。
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