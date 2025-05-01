快訊

流放到西伯利亞！蘇聯統治下的立陶宛哀歌

房屋稅出包！自住房誤列非自住 雙北恐逾10萬人受影響

粉紅超跑速度驚人！ 白沙屯媽祖鑾轎清晨跨大安溪到台中 估中午前抵彰化

聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕市長上任後首次赴白沙屯起駕…引發外界遐想

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕上任6年來第一次出席白沙屯媽祖起駕，府內人士認為主要是為了替國民祈福，展現顧民生態度。
台中市長盧秀燕上任6年來第一次出席白沙屯媽祖起駕，府內人士認為主要是為了替國民祈福，展現顧民生態度。

苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香今天晚上起駕，賴清德總統、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、苗栗縣長鍾東錦等人將出席。其中盧秀燕是擔任台中市長6年多來首次現身白沙屯起駕，外界聯想是否有意再上層樓，親近人士認為主要還是展現重視民生的態度。

白沙屯媽祖進香今天晚上登轎，吸引33萬名香燈腳報名。藍綠政要也將齊聚拱天宮，包含賴清德總統、盧秀燕、張麗善、鍾東錦，民進黨立委何欣純不參與起駕，但會參與進香。

「藍營一姐」盧秀燕執掌台中6年多來第一次參與拱天宮起駕，外界聯想頗多。府內人士指出，盧未曾明說今年參加的原因，但從她的個性來看，直接的政治意圖不明顯，更多還是向媽祖祈求國泰民安，展現出一貫的「顧民生」態度。

白沙屯媽祖預計明天上午抵達大甲，沿途經過清水、烏日等地，再到彰化伸港、芳苑，3日抵達雲林北港，回程則耗時較長，預計11日回宮。地方人士表示，白沙屯媽祖進香路線較不固定，雖然需要花更多心思跟隨，也是另一種有趣之處。

白沙屯媽祖今天晚上起駕，有33萬名香燈腳報名。本報資料照片
白沙屯媽祖今天晚上起駕，有33萬名香燈腳報名。本報資料照片

白沙屯媽祖

延伸閱讀

影／白沙屯媽今夜起駕 賴總統將揭匾

遠見調查／政治人物好感度 盧秀燕居冠 柯建銘敬陪末座

中捷七線齊發串接山海屯市區 盧秀燕：1條1條做50年都蓋不完

影／朱立倫啟動罷免總統賴清德 盧秀燕笑著連說兩次這4字

相關新聞

粉紅超跑速度驚人 白沙屯媽祖鑾轎清晨跨大安溪到台中 估中午前抵彰化

白沙屯媽祖「粉紅超跑」速度驚人。一路夜行軍，沿台61線前進，清晨5時40分跨過大安溪進入台中市大安區，並在高架橋下駐駕休息...

數十萬香燈腳緊跟！白沙屯媽祖進香啟程 「粉紅超跑」36小時衝北港

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林朝天宮進香之旅，2日凌晨起駕出發，今年報名人數高達近33萬人，去程36小時須抵達北...

白沙屯媽起駕 近33萬人隨行創新高

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香昨晚起駕，賴清德總統首度以總統身分到場，扶「軟身媽祖」出神龕。賴總統致詞不忘宣傳他成立的...

影／「粉紅超跑」白沙屯媽與山邊媽午夜合轎 凌晨正式出發

有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖年度徒步進香活動，昨午夜11點50分左右，與山邊媽合轎完成登轎儀式後，鑾...

影／千呼萬喚 白沙屯媽祖遲了50分鐘終於出發了

一年一度的白沙屯媽祖徒步進香活動今天凌晨零點十分，在民眾的歡呼下，粉紅超跑之稱的白沙屯媽祖鐢轎終於起駕了。原本預計昨天深...

空拍／拱天宮前街道燈火通明 通霄愈夜愈美麗

一年一度的白沙屯媽祖徒步進香活動今天凌晨展開，通霄鎮從昨天晚上燈火通明，民眾湧入拱天宮朝聖，將街道擠得水洩不通。今年報名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。