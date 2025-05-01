聽新聞
0:00 / 0:00
白沙屯媽北港急行軍信徒估狂飆台61 通霄苑裡路段預防性封路
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖前往北港徒步進香出發在即，南下去程36個小時急行軍，公路局預先準備，5月1日晚上10點至2日上午8點封閉台61線西濱公路通霄、苑裡路段。
白沙屯媽祖今天深夜11點25分登轎「粉紅超跑」，就緒後出發，5月3日到北港，報名隨香逾30萬人，去程36個小時急行軍，許多信眾討論，白沙屯媽祖今年可能會走台61線，公路局考量時程較短促，加上白沙屯媽祖行程路線無預定之特性，避免粉紅超跑突轉往台61線，封路管制確保安全。
公路局中區養護工程分局苗栗工務段指出，1日晚上10點至2日上午8點，預聚性封閉台61南下105公里至130公里，龍港至房裡各路段匝道 ，屆時請用路人車改行駛台6線及台1線替代道路。
南下車輛請提於台61線龍港匝道匯出，接台6線替代道路往東至台1線右轉南下，至縣道140線右轉往西接西濱公路橋下車道左轉往南，至134公里苑裡、大甲匝道接回台61線主線續往南行駛。
拱天宮指出，白沙屯媽祖去程多數沿台1線，有時也會走台61線，前幾年曾從台61線在台1線匝道上，僅1公里又從台61線通霄海水浴場下，今年雖是急行軍，但路線還是憑聖意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言