白沙屯媽北港急行軍信徒估狂飆台61 通霄苑裡路段預防性封路

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖前往北港徒步進香出發在即，南下去程36個小時急行軍，公路局預先準備，5月1日晚上10點至2日上午8點封閉台61線西濱公路通霄、苑裡路段。

白沙屯媽祖今天深夜11點25分登轎「粉紅超跑」，就緒後出發，5月3日到北港，報名隨香逾30萬人，去程36個小時急行軍，許多信眾討論，白沙屯媽祖今年可能會走台61線，公路局考量時程較短促，加上白沙屯媽祖行程路線無預定之特性，避免粉紅超跑突轉往台61線，封路管制確保安全。

公路局中區養護工程分局苗栗工務段指出，1日晚上10點至2日上午8點，預聚性封閉台61南下105公里至130公里，龍港至房裡各路段匝道 ，屆時請用路人車改行駛台6線及台1線替代道路。

南下車輛請提於台61線龍港匝道匯出，接台6線替代道路往東至台1線右轉南下，至縣道140線右轉往西接西濱公路橋下車道左轉往南，至134公里苑裡、大甲匝道接回台61線主線續往南行駛。

拱天宮指出，白沙屯媽祖去程多數沿台1線，有時也會走台61線，前幾年曾從台61線在台1線匝道上，僅1公里又從台61線通霄海水浴場下，今年雖是急行軍，但路線還是憑聖意。

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