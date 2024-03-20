白沙屯媽來看老朋友！眾人歡呼聲中 連2年駐駕協天宮

拱天宮白沙屯媽今晚駐駕社頭鄉協天宮，明天一早5點起駕往北港進香，今天傍晚白沙屯媽首度走社頭鄉山腳路，而白沙屯媽已連續二年駐駕協天宮，不少民眾奔相走告，還有民眾要連夜要到社頭參拜媽祖。

白沙屯媽今年首度從八卦山脈的山腳路進入社頭鄉，許多鄉民驚喜說「這是第一次耶，好感動！」社頭鄉長蕭浚二、社頭鄉代表會主席陳慶福等人也在山腳路迎接媽祖，整個山腳路擠滿追隨的香燈腳。

傍晚媽祖鑾轎從山腳路轉到員集路，晚間約七點到達員集路協天宮，在眾人歡呼聲中駐駕協天宮，廟方人員表示，2017年白沙屯媽祖鑾轎曾進協天宮停轎半小時，後來廟方人員還曾到拱天宮向媽祖致謝，去年廟方人員向協天宮主神關聖帝君焚香禱告，希望白沙屯媽祖能來駐駕，白沙屯媽祖真的去年晚間即來駐駕，今年又再次駐駕，讓廟方和民眾都非常開心，直說「媽祖可能要來看老朋友」。

而去年白沙屯媽祖進香行經社頭鄉時，一位陳媽媽抱著腦萎縮的孩子攔轎跪拜，媽祖鑾轎還停下來賜福，後來社頭鄉一位工廠老闆竟得到媽祖托夢，找尋這對母子，透過社頭鄉代邱湧錩上網貼文尋人，並贊助小朋友醫藥費等。陳媽媽今天帶著孩子再次參拜白沙屯媽，與家人一起幫忙發送點心給香燈腳，陳媽媽說，孩子手術後復原不錯，現在比較會笑了，很感謝媽祖保佑。

社頭鄉代邱湧錩說，去年幫助陳媽媽小孩的工廠老闆今年也有來拜白沙屯媽祖，但他只想低調做善事，也希望未來可以繼續把媽祖慈悲精神傳揚出去。 陳媽媽去年抱著腦萎縮的孩子攔轎跪拜白沙屯媽祖，而得到幫助，她今天再度抱著孩子來拜媽祖，感謝媽祖護佑。圖／民眾提供 陳媽媽去年抱著腦萎縮的孩子攔轎跪拜白沙屯媽祖，而得到幫助，她今天再度來拜媽祖，感謝媽祖護佑。圖／民眾提供

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