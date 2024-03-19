白沙屯媽進香貨車車斗載信徒摔傷 駕駛最重罰1.8萬

苗栗通宵白沙屯拱天宮媽祖往北港進香18日起駕，有女信徒坐小貨車後方車斗隨行，自車斗摔落，頭部撕裂傷，送醫無礙；駕駛李男違規在車斗載人，警方開罰，最重可罰1萬8000元。

2024苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動，18日凌晨起駕出發，今年報名人數逼近18萬人，「粉紅超跑」鑾轎率隨香大軍啟程，展開為期9天8夜宗教之旅。

大甲警分局今天透過文字稿指出，18日上午11時12分，李男駕駛小貨車，隨白沙屯媽祖進香團南下，途中讓楊姓女子坐上小貨車後方車斗，行經大甲區經國路、中山路口，楊女不慎自車斗摔下，頭部撕裂傷，送醫無礙。

警方指出，李男無酒駕情事，肇事因由尚在分析研判中；但因李男已違反道路交通管理處罰條例，貨車運送途中附載作業人員，超過規定人數，或乘坐不依規定，警方將依法開罰新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。

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