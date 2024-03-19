苗栗白沙屯拱天宮媽祖昨（18）日凌晨起駕到雲林縣北港朝天宮進香，展開為期9天8夜的行程，吸引廣大人潮，甚至不少藝人、政治人物都現身媽祖登轎儀式。而民俗大師廖大乙也點名3生肖，可以鑽轎腳或雙手合十恭迎媽祖，有助招財轉運。

白沙屯媽進香活動，吸引不少知名人物現身，除早前的總統蔡英文、準總統賴清德、民眾黨主席柯文哲外，藝人部分也有詹雅雯、王彩樺。事實上，廟方公布今年的報名人數179,971，據《三立新聞網》指出，民俗大師廖大乙認為一切都是有前兆及神奇的巧合，將這組數字拆開來看，就能發現端倪。

廖大乙指出，若將12生肖依數字排列，分別為1鼠、2牛、3虎、4兔、5龍、6蛇、7馬、8羊、9猴、10雞、11狗、12豬，「地支」組合來看則是子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龍、巳蛇、午馬、未羊、申猴、酉雞、戌狗、亥豬。而179對應12生肖的鼠、馬、猴，他也認為這3個生肖的朋友，當媽祖駕臨時可以躦轎腳或雙手合十恭迎，有助招財轉運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦