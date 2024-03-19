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影／粉紅超跑鎮瀾宮起駕香燈腳雨中伴 求媽祖為彰化姊妹祈福

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
白沙屯媽祖今天早上從大甲鎮瀾宮起駕，走到清水區時下雨，香燈腳穿雨衣跟隨。圖／民眾提供
白沙屯媽祖今天早上從大甲鎮瀾宮起駕，走到清水區時下雨，香燈腳穿雨衣跟隨。圖／民眾提供

白沙屯媽祖進香今天是第二天，昨晚「三媽會」在大甲鎮瀾宮重逢、駐駕，今天早上起駕，走到清水區時下雨，香燈腳緊緊跟隨；有信徒在白沙屯拱天宮直播上留言，求媽祖走到彰化時為受傷姊妹祈福，讓這對姊妹早日康復。

白沙屯媽祖和山邊媽祖的粉紅超跑昨晚駐駕大甲鎮瀾宮，這場三媽會睽違18年，信徒和香燈腳昨天驚喜鼓掌，鎮瀾宮昨晚不關廟門，讓香燈腳和信徒都可進廟參拜；粉紅超跑今天早上6點從鎮瀾宮起駕，繼續南下進香行程。

進香隊伍今天早上走過大甲溪橋，走進清水區時下雨，台中市清水警分局蔡慶星率隊迎接，員警沿路護送，途中許多民眾排隊跪拜求倰轎腳，粉紅超跑雨中放慢行進速度為民眾祈福；早上7點55分停駕清水慈雲宮，短暫停駕後再度起駕。

白沙屯拱天宮臉書粉專全程直播進香活動，今天有信徒在直播上留言，「媽祖娘娘到彰化，幫出車禍姊妹加持，祈福，幫助姊妹早日康復」，這則留言獲得許多人按讚。

白沙屯媽祖今天早上從大甲鎮瀾宮起駕，走到清水區時下雨，香燈腳穿雨衣跟隨，沿途很多人排隊倰轎腳。圖／民眾提供
白沙屯媽祖今天早上從大甲鎮瀾宮起駕，走到清水區時下雨，香燈腳穿雨衣跟隨，沿途很多人排隊倰轎腳。圖／民眾提供
白沙屯媽祖今天早上從大甲鎮瀾宮起駕，信徒祈求媽祖為彰化車禍受傷姊妹祈福。圖／取自白沙屯拱天宮直播畫面
白沙屯媽祖今天早上從大甲鎮瀾宮起駕，信徒祈求媽祖為彰化車禍受傷姊妹祈福。圖／取自白沙屯拱天宮直播畫面
白沙屯媽祖今天早上從大甲鎮瀾宮起駕，走到清水區時下雨，香燈腳穿雨衣跟隨。圖／民眾提供
白沙屯媽祖今天早上從大甲鎮瀾宮起駕，走到清水區時下雨，香燈腳穿雨衣跟隨。圖／民眾提供

白沙屯媽祖 鎮瀾宮

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