快訊

事隔一甲子「意外契機」再聚首 百歲老兵互道「好久不見」場面動容

319槍擊案呂秀蓮疑調查不實 奇美前主管目擊陳水扁傷勢也疑惑

foodpanda大當機！消費者崩潰「訂單消失」卻扣款 業者回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暌違18年「三媽會」 鎮瀾宮不關廟門方便信眾參拜

中央社／ 台中18日電
2024苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動，18日凌晨起駕出發，今年報名人數逼近18萬人，拱天宮前道路擠滿大批信眾，等待跟隨媽祖鑾轎前行。中央社
2024苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動，18日凌晨起駕出發，今年報名人數逼近18萬人，拱天宮前道路擠滿大批信眾，等待跟隨媽祖鑾轎前行。中央社

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香18日凌晨起駕，下午駐駕台中大甲鎮瀾宮，依據拱天宮考據，暌違18年白沙屯媽祖鑾轎再次駐駕，史上第2次「三媽會」，鎮瀾宮不關廟門方便民眾參拜。

2024苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動，18日凌晨起駕出發，後龍鎮山邊媽祖在出發前也前往拱天宮與白沙屯媽祖會合，兩尊媽祖共乘神轎，今年報名人數逼近18萬人，「粉紅超跑」鑾轎率隨香大軍啟程，展開為期9天8夜宗教之旅。

3月瘋媽祖的習俗，苗栗縣通霄鎮拱天宮與台中市大甲區鎮瀾宮相距30公里，白沙屯媽祖、鎮瀾宮媽祖進香路線、時間相仿，媽祖姐妹相會，年年成為矚目焦點。今年鎮瀾宮媽祖預計4月5日起駕。

白沙屯媽祖鑾轎進入台中市境內，大甲信眾沿途擺設點心攤，分送飲料、點心。今天下午3時34分，白沙屯媽祖鑾轎進入鎮瀾宮駐駕，隨香的信眾，將鎮瀾宮廟埕擠得水泄不通，信眾們依序排隊參拜媽祖。

白沙屯媽祖前往北港進香，近年來多次前往鎮瀾宮，但都只短暫休息「停駕」，依據拱天宮文化組考據，上次駐駕鎮瀾宮已是2006年，暌違18年後再次駐駕，連同鑾轎內的山邊媽祖，史上第2度三媽會。

鎮瀾宮人員表示，事先並不知道白沙屯媽祖要來駐駕，臨時接到通知後，副董事長鄭銘坤立刻回宮，國民黨籍立委顏寬恒也到場迎接。

鎮瀾宮在官方臉書（Facebook）發布訊息，今天不關廟門，歡迎信徒參拜大甲媽祖、白沙屯媽祖、山邊媽祖，歡迎所有香燈腳在大甲過夜休息，也公布白沙屯媽祖、山邊媽祖明天上午6時起駕。

大甲媽祖 白沙屯媽祖 遶境 鎮瀾宮

延伸閱讀

白沙屯媽暌違18年駐駕大甲鎮瀾宮 白沙屯媽、大甲媽曾這樣相遇

史上第二次「三媽會」！白沙屯媽祖鑾轎「駐駕」大甲鎮瀾宮 上次是18年前

彰化縣長王惠美昨參拜白沙屯媽祖 今曝為伸港鄉陳家姊妹祈求

「盼白沙屯媽來看我」 彰化被撞陳家姊姊眨眼示意

相關新聞

史上第二次「三媽會」！白沙屯媽祖鑾轎「駐駕」大甲鎮瀾宮 上次是18年前

「進哦，進哦」，白沙屯媽祖和山邊媽祖鑾轎從苗栗一路急行軍，今天下午3點半左右抵達台中大甲，在大甲鎮瀾宮前廣場前後跑，最後...

白沙屯媽暌違18年駐駕大甲鎮瀾宮 白沙屯媽、大甲媽曾這樣相遇

白沙屯媽進香，及大甲媽遶，是台灣宗教信仰兩大盛事，白沙屯媽今天進香首日，下午駐駕大甲鎮瀾宮，拱天宮文化組考據是暌違18年...

暌違18年「三媽會」 鎮瀾宮不關廟門方便信眾參拜

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香18日凌晨起駕，下午駐駕台中大甲鎮瀾宮，依據拱天宮考據，暌違18年白沙屯媽祖鑾轎再...

白沙屯媽祖進香熱潮...信眾常吃「這食物」果腹 醫揭注意這點

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香，這次高達近18萬人參與，人數再創新高，但跟隨進香的香燈腳三餐不定時，常需要餐...

神多意見多？彰化縣長建議奏效 擲得媽祖文化節舉辦日

彰化縣每年有三大活動必須請媽祖賜筊決定舉辦日期，其中2024彰化縣媽祖祈福文化節，今由縣長王惠美在第二輪擲筊時以五個「允...

彰化縣長王惠美昨參拜白沙屯媽祖 今曝為伸港鄉陳家姊妹祈求

白沙屯媽祖今凌晨0點35分起駕，展開九天八夜前往雲林北港朝天后進香行程，彰化縣長王惠美昨晚到白沙屯拱天宮參拜，今在彰化縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。