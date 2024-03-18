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影／白沙屯媽粉紅超跑 沿路展現「人是台灣最美風景」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
白沙屯媽祖進香今天走到台中大甲，沿途有許多人分送飲料和食物。記者游振昇／攝影
白沙屯媽祖進香今天走到台中大甲，沿途有許多人分送飲料和食物。記者游振昇／攝影

白沙屯媽祖進香今天凌晨起駕，早上進入台中大甲，沿途許多信徒準備點心站，熱情喊著「謝謝你，加油」，再遞上飲料和食物；民俗專家、台中教育大學副教授林茂賢說，進香過程中最能展現台灣人民的熱情與人情味，「人的確是台灣最美的風景」。

林茂賢在臉書貼文，白沙屯媽祖凌晨4點45分停駕通宵慈惠宮，休息至5點30分，起駕第一天人潮多，今年去程6天時間較充裕，神轎停駕地點也較多，沿途來自各地提供小吃的攤位增加，主動分流、分時段供食，但食物仍然不夠，飲料非常充足，畢竟要同時供應20幾萬人餐食實在不容易。

林茂賢表示，今年各地宮廟在路邊搭建紅壇送駕多，流動廁所也增加許多，沿途民宅也提供廁所、椅子供香燈腳使用，附近民眾出動各種車輛載運落隊的香燈腳。醫療團志工走在隊伍中為民眾按摩、處理水泡，有信徒在發百元紅包，還有啦啦隊站在路邊喊加油；他說進香過程中最能展現台灣人民的熱情與人情味，人的確是台灣最美的風景。

粉紅超跑今天早上進入台中市大甲區，沿途已有很多點心站，許多香燈腳提前走，走在媽祖鑾轎前方，經過各處點心站，準備飲料和食物的信徒熱情遞上前，笑容滿面喊著「謝謝你，加油」，進香過程有多輛遊覽車和中型巴士，車身貼著「累了請上車」，讓香燈腳搭車休息一下。

進香過程，許多人等著媽祖暫時停下腳步，讓他們鑽轎底，為自己和家人祈福；徒步隊伍中，有志工騎自行車載著回收桶，成為小型環保站，一名信徒背著看板，寫「孝順行善不能等，愛要及時」；進香活動，處處有溫馨和人情味，一名婦人說，陌生人遞上飲料和食物時，還對她說「謝謝，加油」，這種感動只有親自體會才能知道。

白沙屯媽祖進香今天走到台中大甲，有信徒騎自行車回收垃圾。記者游振昇／攝影
白沙屯媽祖進香今天走到台中大甲，有信徒騎自行車回收垃圾。記者游振昇／攝影
白沙屯媽祖進香今天走到台中大甲，沿途有許多人分送飲料和食物。記者游振昇／攝影
白沙屯媽祖進香今天走到台中大甲，沿途有許多人分送飲料和食物。記者游振昇／攝影
白沙屯媽祖進香今天走到台中大甲，信徒圍繞鑾轎而走。記者游振昇／攝影
白沙屯媽祖進香今天走到台中大甲，信徒圍繞鑾轎而走。記者游振昇／攝影
白沙屯媽祖進香今天走到台中大甲，香燈腳隊伍走過大安溪橋。記者游振昇／攝影
白沙屯媽祖進香今天走到台中大甲，香燈腳隊伍走過大安溪橋。記者游振昇／攝影
白沙屯媽祖進香今天走到台中大甲，有信徒背著看板寫「孝順行善不能等」。記者游振昇／攝影
白沙屯媽祖進香今天走到台中大甲，有信徒背著看板寫「孝順行善不能等」。記者游振昇／攝影
白沙屯媽祖進香今天走到台中大甲，信徒爭著想鑽轎底。記者游振昇／攝影
白沙屯媽祖進香今天走到台中大甲，信徒爭著想鑽轎底。記者游振昇／攝影
白沙屯媽祖進香今天走到台中大甲，沿途有許多人分送飲料和食物。記者游振昇／攝影
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白沙屯媽祖

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