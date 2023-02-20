影／土地公請白沙屯媽祖幫忙移香爐 香燈腳大讚：神蹟！

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮徒步進香活動今（20）日，終於換轎回宮入廟安座，然而在進香的第8天，媽祖聽到土地公請求「幫忙喬香爐」，因此白沙屯媽祖的「粉紅超跑」就在昨（19）日停在通宵的建順煉鋼股份有限公司，以轎桿將香爐向內推動來喬香爐。

昨日是進香的第八天，白沙屯媽祖的「粉紅超跑」在12時31分，停在建順煉鋼股份有限公司，起駕後往廠房外面走去，到了12時43分到達公司裡面的土地公廟，並以轎桿將香爐向內推動來喬香爐，讓許多香燈腳看了大讚「果然媽祖去看土地公公，是因為有事情的」、「這絕不是人為的！因為轎班人員根本就不知道土地公的香爐歪了，只有媽祖知道，神蹟啊！」

白沙屯媽祖今日上午從慈后宮起駕，在數萬名信眾的陪同下北返，沿途鞭炮聲不斷，原本預計8時抵達秋茂園，但因為中途鑽轎底信眾人數眾多，所以延遲了半小時左右。到了秋茂園以後，首先從「粉紅超跑」出轎的是山邊媽，祂走了400多公里的路程，換回了自己的紫色轎子。

接下來，白沙屯媽祖也從4人抬小轎換乘8人抬大轎，代表進香完成，隨後由報馬仔通報村民設香案參拜。這次回鑾2天1夜走了127公里左右，今日白沙屯媽祖在新埔秋茂園換轎後回抵白沙屯，預定在下午4點回宮，9天8夜進香活動也將圓滿落幕。