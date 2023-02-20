快訊

夏玉順回應華航機上大鬧事件 自爆有憂鬱症病史、未來會退出歌壇

BA.2.75病毒株持續佔首位 老二換這支變異株

中重症增126例、44死！一歲女嬰未接種疫苗 染疫哮吼仍在住院中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／土地公請白沙屯媽祖幫忙移香爐 香燈腳大讚：神蹟！

聯合新聞網／ 綜合報導
轎班人員聽從媽祖指示，以轎桿將香爐向內推動來喬香爐。圖擷自FB「白沙屯拱天宮」
轎班人員聽從媽祖指示，以轎桿將香爐向內推動來喬香爐。圖擷自FB「白沙屯拱天宮」

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮徒步進香活動今（20）日，終於換轎回宮入廟安座，然而在進香的第8天，媽祖聽到土地公請求「幫忙喬香爐」，因此白沙屯媽祖的「粉紅超跑」就在昨（19）日停在通宵的建順煉鋼股份有限公司，以轎桿將香爐向內推動來喬香爐。

昨日是進香的第八天，白沙屯媽祖的「粉紅超跑」在12時31分，停在建順煉鋼股份有限公司，起駕後往廠房外面走去，到了12時43分到達公司裡面的土地公廟，並以轎桿將香爐向內推動來喬香爐，讓許多香燈腳看了大讚「果然媽祖去看土地公公，是因為有事情的」、「這絕不是人為的！因為轎班人員根本就不知道土地公的香爐歪了，只有媽祖知道，神蹟啊！」

白沙屯媽祖今日上午從慈后宮起駕，在數萬名信眾的陪同下北返，沿途鞭炮聲不斷，原本預計8時抵達秋茂園，但因為中途鑽轎底信眾人數眾多，所以延遲了半小時左右。到了秋茂園以後，首先從「粉紅超跑」出轎的是山邊媽，祂走了400多公里的路程，換回了自己的紫色轎子。

接下來，白沙屯媽祖也從4人抬小轎換乘8人抬大轎，代表進香完成，隨後由報馬仔通報村民設香案參拜。這次回鑾2天1夜走了127公里左右，今日白沙屯媽祖在新埔秋茂園換轎後回抵白沙屯，預定在下午4點回宮，9天8夜進香活動也將圓滿落幕。

白沙屯媽祖

延伸閱讀

頂大個申看高中校名？網「體感」不一 過來人揭面試上榜關鍵

紐航事件翻版！日航班機羽田起飛 8小時後還是在東京降落

First Love拿坡里義大利麵也上榜？外媒評「世界最糟的100種食物」 三日式料理入列

自拍棒40年前就有！一缺點不受歡迎 被嘲諷是「無用發明」

相關新聞

影／土地公請白沙屯媽祖幫忙移香爐 香燈腳大讚：神蹟！

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮徒步進香活動今（20）日，終於換轎回宮入廟安座，然而在進香的第8天，媽祖聽到土地公請求「幫忙喬香爐」，因此白沙屯媽祖的「粉紅超跑」就在昨（19）日停在通宵的建順煉鋼股份有限公司，以轎桿將香爐向內推動來喬香爐。

最後一哩路！「粉紅超跑」完成換轎 下午回宮入廟安座

最後一哩路！苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮徒步進香活動，今天「粉紅超跑」換轎回宮入廟安座。上午7點從慈后宮起駕，在數萬信眾簇擁...

拱天宮媽祖進香返抵白沙屯 信眾擠爆迎回鑾

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖9天8夜徒步進香行程今天最後1天，上午進行換轎儀式，由被稱為「粉紅超跑」的4人小轎改乘8人大...

白沙屯媽祖回鑾昨20萬人參與 2天1夜急行127公里

白沙屯媽祖進香回鑾，「粉紅超跑」鑾轎2天1夜急行軍約127公里，昨天上午進入苗栗縣，沿途信眾人山人海接駕，下午駐駕通霄慈...

白沙屯媽祖「粉紅超跑」回鑾開外掛 2天1夜急行127公里

白沙屯媽祖進香回鑾，鑾轎「粉紅超跑」2天1夜急行軍約127公里，沿途信眾人山人海接駕，今天下午4點7分駐駕苗栗縣通霄慈后...

「粉紅超跑」回鑾苗栗苑裡沸騰 20萬人接駕

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香回鑾，「粉紅超跑」今天回到苗栗縣，苑裡鎮整個塞爆沸騰，拱天宮管理委員會總幹事陳春發估計至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦