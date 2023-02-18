白沙屯深夜刈火後回鑾 數萬人不辭辛勞夜行隨香

白沙屯媽祖今天凌晨在朝天宮完成刈火儀式後，鑾駕出廟在萬眾夾道歡呼中三進三出，踏上歸途，預計在本月20日下午4時返抵苗栗白沙屯拱天宮。隨行的數萬名香灯腳背負行囊，跟隨「粉紅超跑」以急行軍方式，將趕在預定時程內完成今年的進香任務。

白沙屯媽祖進香團今年參與步行人數逾11萬人，昨天中午隊伍浩浩湯湯抵達進香目的地北港朝天宮，在數萬人迎駕之下進廟，昨晚八時成千上萬香灯腳，在剛剛完成兩百里行程不久，只休息約只五、六小時，今晚又將展開一連串的返程工作。

昨晚九時朝天宮週邊道路擠滿前來送行的信徒和香灯腳，朝天宮舉行盛大的刈火儀式，由朝天宮住持會茂法師誦經、讀疏文，由於今年參加進香人數多達11萬人，均在疏文中逐一唱名，因人數眾多，使儀式推遲到今天凌晨才完成。

苗栗縣長鍾東源錦、雲林縣長張麗善及民眾黨主席柯文哲均到場參加刈火回鑾儀式，今天凌晨約12時30分刈火儀式完成後，白沙屯媽祖在萬人齊聲呼喊聲中上轎，吉時到神轎出廟，萬眾呼喊「進喔！」神轎三進三出後踏上歸途，盡管已是凌晨時分，夾道歡送的人潮絡繹不絕，香灯腳追隨神轎一路往北前進。