白沙屯深夜刈火後回鑾 數萬人不辭辛勞夜行隨香
白沙屯媽祖今天凌晨在朝天宮完成刈火儀式後，鑾駕出廟在萬眾夾道歡呼中三進三出，踏上歸途，預計在本月20日下午4時返抵苗栗白沙屯拱天宮。隨行的數萬名香灯腳背負行囊，跟隨「粉紅超跑」以急行軍方式，將趕在預定時程內完成今年的進香任務。
白沙屯媽祖進香團今年參與步行人數逾11萬人，昨天中午隊伍浩浩湯湯抵達進香目的地北港朝天宮，在數萬人迎駕之下進廟，昨晚八時成千上萬香灯腳，在剛剛完成兩百里行程不久，只休息約只五、六小時，今晚又將展開一連串的返程工作。
昨晚九時朝天宮週邊道路擠滿前來送行的信徒和香灯腳，朝天宮舉行盛大的刈火儀式，由朝天宮住持會茂法師誦經、讀疏文，由於今年參加進香人數多達11萬人，均在疏文中逐一唱名，因人數眾多，使儀式推遲到今天凌晨才完成。
苗栗縣長鍾東源錦、雲林縣長張麗善及民眾黨主席柯文哲均到場參加刈火回鑾儀式，今天凌晨約12時30分刈火儀式完成後，白沙屯媽祖在萬人齊聲呼喊聲中上轎，吉時到神轎出廟，萬眾呼喊「進喔！」神轎三進三出後踏上歸途，盡管已是凌晨時分，夾道歡送的人潮絡繹不絕，香灯腳追隨神轎一路往北前進。
已連續多年挑戰來回隨香的林姓香灯腳說，白沙屯媽祖除了每次路線不太一樣之外，整個路程里數相差不多，今年回程約有兩天多的時間，沿途休息的時間可能少一些，今年回程走西濱，飲料供食可能會少一些，但並不影響香灯腳的腳程和體力，相信要完成來回四百公里的進香路程應沒問題。
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