白沙屯媽祖抵終點站北港 雲林縣長張麗善率員跪迎聖駕
白沙屯媽祖9天8夜北港進香，今天抵達北港，雲林縣長張麗善領縣府團隊，偕同立委林文瑞、立院最高顧問張嘉郡、副議長也是朝天宮董事長蔡咏鍀、北港鎮長蕭美文等人跪迎白沙屯媽祖，並與媽祖鑾轎一起走到北辰派出所進行團拜，祈求賜福雲林、風調雨順。
張麗善表示，白沙屯媽祖北港徒步進香已延續200年，是全國矚目宗教盛事，也列為國家重要民俗活動，全程來回400多公里，每年吸引數萬信徒隨香。其中進香的「北港進香起火坩」是重要傳統，2022年雲林縣府登錄為文化資產保存技術，讓這項進香民俗永續傳承。
今年白沙屯媽祖徒步人數超過11萬人，今天隊伍進入目的地北港鎮，縣長張麗善率員在北港媽祖醫院前方候駕，並陪神轎一路行抵北港第一站的北辰派出所，張麗善並率縣府一級主管參拜，隨後朝天宮陣頭前來迎駕，數萬人往朝天宮推進，街道擠滿人潮；沿途熱情民眾準備飲料、點心招待，北港熱鬧滾滾。
為讓香燈腳有地方休息，雲林縣府開放大復戲院及舊登記所、水道頭作為休息場所，在沐浴盥洗休息後今晚準備再踏上歸程。
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