網議白沙屯媽祖赴北港 朝天宮董事長：神明交流

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖到雲林縣北港朝天宮，在網路引發是遶境或進香的熱議。朝天宮董事長蔡咏鍀指出，與其爭論遶境或進香，解讀為神明交流更恰當。

白沙屯媽祖12日凌晨起駕前往雲林縣北港朝天宮，沿途直播與民眾分享每天進度，同時讓網友在聊天室祈福，有人突然提到「遶境」2字，立刻被其他人糾正指稱是「進香」，引發雙方爭論。

對此，北港朝天宮在臉書（Facebook）表示，進香、遶境在宗教文化上有本質上的不同，並非神明出門就稱為遶境；進香是前往對本身重要且高位的廟宇進行祭祀活動，而沿途的路線稱為香路。

蔡咏鍀今天接受媒體聯訪時指出，遶境應該是神明在轄區境內巡視，例如北港朝天宮每年農曆3月19、20日在笨港遶境。

他指出，進香會有目的地，還會有重要的祭祀用具，例如香擔、火缸，以及重要儀式「刈火」。

蔡咏鍀舉白沙屯媽祖到北港為例，白沙屯媽祖鑾轎抵達北港前1天，拱天宮人員會將香擔請到朝天宮，再由朝天宮人員親自為香擔中的火缸塗上一層保護層，接著是晚上重頭戲「刈火」。

他表示，「刈火」是從朝天宮萬年香火爐中取出香火置入火缸，不只白沙屯媽祖到朝天宮「刈火」，各地很多不同的神明也都會到朝天宮「刈火」。

蔡咏鍀指出，「刈火」有人說可以增加靈氣、香火鼎盛，屬於個人的觀感，他個人解讀是神明的相互交流，「媽祖只有一個，一樣慈悲」，希望大家不要爭論製造媽祖的困擾。