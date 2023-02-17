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老公在眼前心跳停！她求媽祖保佑真顯靈 康復後跟隨白沙屯遶境還願

聯合新聞網／ 綜合報導
男子心肌梗塞時妻子求媽祖保佑，如今康復後徒步進香還願。圖擷自臉書
男子心肌梗塞時妻子求媽祖保佑，如今康復後徒步進香還願。圖擷自臉書

苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香，今年信眾人數突破11萬人。一名網友分享，她的先生在7個月前心肌梗塞，她在醫院手術室外呼喚媽祖保佑，所幸媽祖顯靈，讓先生度過生死關頭，先生今年也加入進香行列，感謝媽祖賜福。

一名網友在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文表示，她的先生在7個月前在自己身邊突發性心肌梗塞，她在醫院手術室外呼喊媽祖聖號，祈求媽祖保佑先生度過生死關頭，所幸媽祖保佑，先生也如願康復。

該網友的先生為感謝媽祖保佑，今年加入進香行列，她表示，「先生第一晚和兒子一起，從起駕開始走到早晨五點多，沿路兒子也貼心的一直注意著爸爸的狀況，叮嚀他休息、喝水。第二天小孩開學了，送孩子們上學後，我一樣開車跟著，他自己從清水一直走到大肚。

第三天一樣送完孩子們上學後，載他到彰化市下車，一直走到現在，沿路我一直叮嚀著他，要量力而為，不能硬撐喔。今天中午看著你向我走來，心裡真的好感動」。

該網友表示，「感恩白沙屯拱天宮媽祖娘娘保佑賜福，讓先生能平安渡過難關，繼續陪伴我和孩子們」。

有類似經驗的網友留言「我的先生也心肌梗塞，在手術中心跳突然終止跳動。開刀房傳來助理喊話很尖銳。當時我聽到趕緊求神聖白沙屯媽和三媽來救助，很神奇的事幾秒後先生心臟動脈恢復，手術成功。在場求救看到親人有媽祖保有心裡很感恩」。

其他網友也留言「好感動唷，看得我在公司流淚，太感動人了」、「感動！加油！願媽祖婆保佑平安健康！」、「好感動，也感謝媽祖娘娘保佑」、「媽祖婆神威顯赫，善緣必應，祝福你們，平安」。

白沙屯媽祖

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