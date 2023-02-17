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阿伯衝鑾轎來亂的？ 原來是朱府王爺降乩邀白沙屯媽祖賜福

聯合新聞網／ 綜合報導
白沙屯媽祖遶境到彰化溪州時，一名阿伯突然起乩，引發眾人關注。 圖擷自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖遶境到彰化溪州時，一名阿伯突然起乩，引發眾人關注。 圖擷自白沙屯媽祖網路電視台

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖遶境，從12日起展開9天8夜的行程，在第4天（15日）時出現一段小插曲，隊伍行經到彰化溪州時，一名阿伯突然起乩，原來是「成功國姓宮」朱府王爺降駕，邀請媽祖進宮賜福，當時不少香燈腳以為阿伯是來亂的，事後也紛紛在直播的聊天室當中向這名阿伯道歉。

白沙屯媽祖在15日來到彰化縣溪州，在行經「成功國姓宮」附近時，廟方人員聚集在路口下跪持香祈福，但當中一名阿伯突然間站起來並起乩，然後跑到隊伍前面，向媽祖邀請進宮賜福。不一會兒，鑾轎立刻轉向前進，最後也真的停駕在國姓宮。

國姓宮臉書事後也分享與白沙屯媽祖的淵源，2014年03月26日媽祖回鑾時，第一次蒞臨當時還沒重建的國姓宮，第二次則是2017年03月05日回鑾時來踏廟地賜福，第三次則是今年（2023）2月15日蒞臨，臉書上也感謝朱府王爺當天即時降乩邀請白沙屯媽祖，並祈願國姓宮的主神「開台聖王」早日歸來服務信徒。

有趣的是，白沙屯媽祖遶境都有網路直播，許多香燈腳看到這段插曲還以為起乩的阿伯是來亂的，事後也在聊天室紛紛向這名阿伯道歉，就有人打趣地說「引發聊天室集體翻車、開線上集體道歉大會的重大事件」。

阿伯在隊伍中突然起乩，原來是「成功國姓宮」朱府王爺降駕。 圖擷自白沙屯媽祖網路電視台
阿伯在隊伍中突然起乩，原來是「成功國姓宮」朱府王爺降駕。 圖擷自白沙屯媽祖網路電視台

白沙屯媽祖

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