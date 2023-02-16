聽見她的哭聲！白沙屯媽祖180度迴轉急上前 婦人親揭對話內容

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖12日啟程，展開9天8夜的進香遶境，吸引大批虔誠信徒跟隨。昨（15）日媽祖疑似聽見一名婦人在信眾間嚎啕大哭，於是鑾轎直接180度迴轉停在她面前，讓婦人在轎簾前面對面講出內心話。

從影片中可以看見，媽祖的「粉紅超跑」在進香路上突然停下，並在原地不斷大幅度搖晃，接著180度迴轉。原來是聽見一名婦人持香激動大哭，同時嘴裡喊著「天上聖母」，似乎有話想跟媽祖說。於是媽祖鑾轎行進到婦人面前，讓她在轎簾前講出內心話，令婦人激動地頻頻持香下跪磕頭。

媽祖的「粉紅超跑」繼續前進後，婦人透露自己是在向媽祖抱怨兒子，因為平時心中有苦無處訴說，晚上睡覺的時候心臟都很緊繃，這次把心中的委屈與請求說出來後，覺得心裡輕鬆很多，她也不斷誠懇地感謝媽祖。

影片曝光後吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「人世間的痛苦，感恩大慈大悲的天上聖母撫慰解救每個正在受苦的人們」、「信仰的力量能夠撫慰人心」、「心中有苦有痛，媽祖慈悲救贖」、「把心裡話講給媽祖婆聽這樣比較好」、「看了都哭了」。