信眾躦轎腳到一半 白沙屯媽突「衝進夜市衝撞貨車」眾疑惑：到底在找什麼？

苗栗縣通宵白沙屯媽祖12日起駕，展開9天8夜的繞境進香行程。昨天下午來到彰化市社頭，有大批熱情信眾到場迎接。但白沙屯媽卻在馬路上突然轉向進入一旁夜市，並衝撞停在一旁的貨車長達25秒，讓許多人猜測「媽祖到底在這夜市裡面想找什麼？」

YouTube頻道《白沙屯媽祖網路電視台》昨天PO出影片，當時正值進香第三天傍晚，許多信眾已經在前方跪拜等待，準備「躦轎腳」。此時媽祖神轎卻無預警突然奔跑起來，急左轉衝入一旁夜市，穿過數個攤位後，直奔停車場一台白色小貨車，緊貼晃動25秒，直到車主來才轉身離去，轉回馬路進行原本行程。

對此一行為，許多人紛紛留言猜測「說不定那台車有什麼問題，例如該保養維修或警告車主行車小心注意」、「媽祖想逛夜市」、「媽祖要繞市場賜福」、「我覺得是媽祖原本想在這裡駐駕，一來有夜市，方便香燈腳找吃的，二來也有一些空地，也方便香燈腳休息，但是後來發現不好駐，就走掉了」。

也有疑似車主留言表示「前幾天我姐出殯，今年一家人沒參加進香，阿婆似乎在安慰著我們，媽祖婆永遠在你們身邊，別難過」、「這不是神蹟，什麼是神蹟」、「剛好在看直播的全家人，每個都傻眼，瞬間哭紅了眼眶」。