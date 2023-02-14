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沙鹿兩信眾手捧「兩大物」跪地敬獻 白沙屯媽祖竟為此停下

聯合新聞網／ 綜合報導
「粉紅超跑」為超大塊古早味蛋糕停留了一會兒。圖擷自YouTube白沙屯媽祖網路電視台
「粉紅超跑」為超大塊古早味蛋糕停留了一會兒。圖擷自YouTube白沙屯媽祖網路電視台

苗栗拱天宮「白沙屯媽祖」12日開始起駕，為期9天8夜進香之旅，今（14）日已邁入第三天，在昨日上午，欲往北港進香時，有兩名台中沙鹿的信眾敬獻兩大塊的古早味蛋糕，白沙屯媽祖的「粉紅超跑」竟為此停了一會兒，令信徒喜悅不已。

白沙屯媽祖昨日一早6時起駕，早上9點半已進入台中沙鹿市區，陸續在沙鹿童綜合醫院、光田綜合醫院停駕，且多達13萬名香燈腳跟隨。YouTube頻道「白沙屯媽祖網路電視台」也PO出58秒的影片，只見媽祖行經台中沙鹿區中山路時，有兩位當地信眾手捧超大古早味蛋糕敬獻，蛋糕上還寫道「恭祝：白沙屯媽祖北港進香圓滿」等語，而媽祖鑾轎停留大約30秒的時間，讓信徒欣喜若狂。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往雲林北港朝天宮進香活動已傳承約200年歷史，來回近400公里徒步進香且行進路線不固定，全由媽祖鑾轎引領，「媽祖帶路」成為最大特色，帶給廣大信徒新奇與感動，2013年入選內政部「台灣宗教百景」之一。

沙鹿兩位信眾敬獻兩大塊的古早味蛋糕。圖擷自YouTube白沙屯媽祖網路電視台
沙鹿兩位信眾敬獻兩大塊的古早味蛋糕。圖擷自YouTube白沙屯媽祖網路電視台

白沙屯媽祖

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