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羅小妹現身回鑾隊伍！出院後「盧兩天」 搭9小時車謝媽祖

聯合新聞網 / 綜合報導
羅小妹現身回鑾隊伍，看起來相當有活力。圖／取自臉書
羅小妹現身回鑾隊伍，看起來相當有活力。圖／取自臉書

一名年僅6歲的羅小妹妹左耳罹患風窩性組織炎，日前為了祈求第四次手術順利，特別到雲林縣跟隨白沙屯媽祖一路從西螺走到北港朝天宮，背包掛著背板寫著「祈求媽祖要保佑我手術順利，勇往直前」，感動許多信眾。今日有網友貼出羅小妹出現在媽祖回鑾的路上，原來是羅小妹為了感謝媽祖，特地趕上回鑾隊伍。

羅小妹妹家住花蓮，先前已3度接受手術。完成3天遶境行程後，10日接受第4次手術，醫院將她安排在第一台刀，手術時間約2小時，過程很順利。她日前由舅舅王志剛帶著到雲林縣，跟隨白沙屯媽祖一路從西螺走到北港朝天宮，兩人背包掛著背板寫著「祈求媽祖要保佑我手術順利，勇往直前」，感動許多信眾。

羅小妹現身回鑾隊伍，看起來相當有活力。圖／取自臉書
羅小妹現身回鑾隊伍，看起來相當有活力。圖／取自臉書

手術結束後，羅小妹為了感謝媽祖，又加入了媽祖回鑾的隊伍，有網友在隊伍中發現羅小妹身影，並表示「今天回鑾路上再看到羅小妹妹請大家再幫她加油，媽媽、舅舅帶著妹妹回鑾前要來感謝聖母讓她手術順利，妹妹在家盧兩天，就是要來看媽祖要陪聖母走完這一段」。

為了趕上回鑾隊伍，羅小妹與舅舅、媽媽搭了9小時的車，從花蓮趕赴台中，羅小妹耳朵上的傷口還貼著紗布，頭髮也綁起馬尾，披著粉色毛衣、穿著粉色上衣，活力十足。

看到羅小妹的身影讓許多網友深受感動，留言「超勇敢的妹妹，恭喜你！祝福你平安長大！」、「妹妹加油！好感動」、「感恩的心，妹妹你好棒」、「妹妹妳最棒了，恭喜你，加油喔！好好照顧自己，要記得心誠則靈，好好孝順父母也要孝順舅舅，舅媽，加油吧」、「妹妹要多休息。保養好身體才是報答媽祖婆最好的方法」。

羅小妹與其他信眾合照。圖／取自臉書
羅小妹與其他信眾合照。圖／取自臉書

白沙屯媽祖 北港朝天宮

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