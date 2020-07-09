白沙屯媽祖起駕回鑾 母帶癲癇兒跪路旁求賜福

苗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香昨晚駐駕北港朝天宮，今天起駕回鑾，一名遠道而來的媽媽跪在路上祈求媽祖為患有癲癇的兒子賜福，鑾轎擺動輕撫小孩身體，場面動容。

白沙屯媽祖今天凌晨依慣例由朝天宮住持法師進行刈火誦經祈福儀式，隨後在數萬名「香燈腳」相陪下起駕回鑾。

北港朝天宮指出，白沙屯媽祖進火儀式由朝天宮的住持法師主持，用朝天宮內終年不滅的光明燈引燃金紙到「萬年香火」爐中，再誦念經文，祈求聖母慈悲、庇佑植福，再以火勺掏引聖火到白沙屯「火缸」中送入「香擔」。

住持法師在「香擔」貼上封條後，一路上引回白沙屯不得熄滅，藉由這一年一度的刈火儀式，象徵媽祖的靈力法脈相傳，永不退轉。

在數萬名香燈腳齊呼「進喔！」白沙屯媽祖鑾轎三進三出，並踏上回鑾旅途。

媽祖鑾轎沿著台19線向北行，行經北港鎮東榮國小和元長鄉宏祐幼兒園時，特別繞進校內為學生們賜福，沿途住戶也擺香案迎接媽祖，鞭炮聲此起彼落。

鄭姓媽媽跪在路上祈求白沙屯媽祖為兒子賜福，鑾轎來回擺動、輕撫著小孩身體，周遭的香燈腳被此景感動，也輕聲跟鄭媽媽說加油。

鄭媽媽表示，兒子在4個月大時被保母顧到腦出血，這幾年兒子癲癇發作，病況不穩定，因此在得知媽祖鑾轎位置後，便趕緊從外地趕到雲林縣等待，跪求媽祖保佑兒子身體健康。

白沙屯媽祖徒步往北港進香，已有近200年歷史，全程橫跨苗栗、台中、彰化、雲林等縣市，來回約400公里，最大特色是無固定路線，全依媽祖指引鑾轎行進方向帶領信眾隨行，2008年登錄為苗栗縣民俗文化資產，2010年獲指定為國家無形文化資產重要民俗，2013年入選台灣宗教百景。