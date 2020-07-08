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白沙屯媽祖遶境進入北港 賴清德隨行接駕祈福

中央社 / 雲林縣8日電

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，副總統賴清德今天在北港媽祖醫院接駕，上萬人簇擁媽祖鑾轎進入北港朝天宮，鑾轎也依循古禮三進三出入廟，駐駕北港朝天宮。

賴副總統昨天到雲林縣視察，夜宿北港鎮，早上8時到北港媽祖醫院等待白沙屯媽祖，再隨著媽祖鑾轎步行數公里到北辰派出所，最後到北港朝天宮迎接媽祖駐駕。

賴副總統接受媒體聯訪時表示，自己先前擔任台南市長時也曾參與遶境隨香，今天向媽祖祈求保佑台灣風調雨順，國泰民安，且看到「香燈腳」不畏烈日，走得很高興，自己也就不覺得累。但希望大家祈求媽祖保佑之餘，也要記得補充水分。

雲林縣長張麗善則率領縣府團隊在北辰所接駕，鑾轎停好後，賴副總統、立委蘇治芬、張麗善等人也一起上香向媽祖祈福。

拱天宮總幹事陳春發告訴中央社記者，今年報名「香燈腳」有5萬5000人，天氣雖然炎熱，但「香燈腳」更為熱情，北港今天湧入超過10萬人，沿路鞭炮聲此起彼落。

白沙屯媽祖徒步往北港進香，已有近200年歷史，全程橫跨苗栗、台中、彰化、雲林等縣市，來回約400公里，最大特色是無固定路線，全依媽祖指引鑾轎行進方向帶領信眾隨行，2008年登錄為苗栗縣民俗文化資產，2010年獲指定為國家無形文化資產重要民俗，2013年入選台灣宗教百景。

白沙屯媽祖 北港朝天宮 文化資產

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