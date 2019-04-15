白沙屯媽祖返境 公所體貼香客行銷通霄

2019-04-15 20:31 中央社 苗栗縣15日電



苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香回鑾，預計明天返回苗栗縣境。通霄鎮公所體貼大批隨香信眾，將協調鎮內學校、游泳池提供住宿及沐浴場地，並舉辦農特產展售會行銷在地。

今年白沙屯媽祖徒步往返北港朝天宮進香為期10天9夜行程進入尾聲，媽祖鑾轎今天下午沿台1線一路北返，晚間6時許已越過台中大安溪，預計明天返回苗栗縣苑裡鎮，依往例16日晚間將駐駕通霄鎮慈后宮，17日下午返抵拱天宮。

今年報名參加進香活動的「香燈腳」約達5萬人，創歷史新高，沿途信眾虔心追隨又稱「粉紅超跑」的媽祖鑾轎，所經之處人山人海，場面壯觀。通霄鎮公所為體貼大批「香燈腳」長途跋涉辛勞，首次協調提供住宿、沐浴場地。

通霄鎮長陳漢志指出，公所協調轄內學校，明天下午5時起至17日上午6時30分，開放通霄國中、通霄國小部分空間及通霄鎮演藝廳地下室，供「香燈腳」住宿，約可容納500至600人。

陳漢志說，明天下午5時至晚間11時，還開放通霄鎮立游泳池，讓「香燈腳」們「洗香香」，迎接媽祖回鑾。

通霄國中校長羅士侃表示，校內預計開放3間教室、操場及風雨操場供香客住宿，開放時間在非上課時段，不會影響教學，白沙屯媽祖進香活動是地方宗教盛事，校方樂意配合。

此外，通霄鎮公所也規劃明天及17日下午4時至晚間10時，在通霄慈后宮舉辦「春季通霄見」活動，行銷推廣通霄在地的彩虹玉米、平安米、越光米、甘藷、蜂蜜等農特產品，並安排美食品嚐、藝文表演等。