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媽祖鑾轎退三步 張麗善遭批「搶轎又擺拍」耽誤行程

2019-04-12 20:34聯合新聞網 綜合報導

在雲林縣長張麗善伸手接轎時，媽祖鑾轎卻突然後退，搞得現場好尷尬。圖／聯合報系資料...
在雲林縣長張麗善伸手接轎時，媽祖鑾轎卻突然後退，搞得現場好尷尬。圖／聯合報系資料照
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苗栗白沙屯拱天宮媽祖從8日凌晨開始，展開為期10天9夜的徒步進香行動，在前（10）日從西螺大橋要進入雲林縣境時，雲林縣長張麗善特別前往接駕，並有意為媽祖抬鑾轎以庇祐雲林百姓，沒想到在張麗善伸手接轎時，媽祖鑾轎卻突然後退，搞得現場好尷尬，甚至因為當時張麗善在鑾轎前擺拍，耽誤不少時間，引起許多信眾與網友不滿。

白沙屯媽祖在10日下午三點多進入雲林境內，此次鑾轎少見選擇由西螺大橋通過，當地民眾都覺得相當感動、前往迎轎。而張麗善也與縣議員李明哲、雲林農田水利會長林文瑞等人到現場接駕，然而在張麗善下跪迎轎、準備上前抬轎時，白沙屯媽祖瞬間「往後走」，不少信眾認為是白沙媽的旨意「不希望有政治介入」。然而張麗善卻依然抬轎走了一小段路，遭網友質疑「難道是搶轎嗎？」

事後張麗善也在臉書開直播澄清，「我跪著恭迎媽祖來到雲林縣，感恩白沙屯媽祖庇佑鄉親平安順利，是洪文華主委邀請我為媽祖抬轎進入雲林縣境，並在西螺大橋下合影留念。」張麗善解釋自己並沒有搶轎，是受到宮廟主委的邀請才上前抬轎，因此也有不少網友幫忙聲援「廟方主委會邀請張縣長為媽祖抬轎進入雲林縣境，應是受神明指示。」

從當天直播影片的紀錄，媽祖鑾轎後退之後，現場發出許多聲音，有人繼續帶著張麗善更進一步抬轎，隨後被人阻止，直到10多秒後才又將張麗善帶回來抬轎，雖並無「硬搶」，可是卻在現場擺拍，讓鑾轎停在原地一些時間，從直播中還可以聽到攝影師說了好幾次「再一個」，被信眾批評「耽誤行程」，不少人都相當不滿。

在張麗善伸手接轎時，媽祖鑾轎卻突然後退，搞得現場好尷尬。圖擷自／白沙屯媽祖網路電...
在張麗善伸手接轎時，媽祖鑾轎卻突然後退，搞得現場好尷尬。圖擷自／白沙屯媽祖網路電視台直播
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觀看直播點此（約42分處）

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白沙屯媽祖張麗善李明哲

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