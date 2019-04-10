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「媽祖婆，我愛您…」 「白沙屯媽」連衝3所小學

2019-04-10 22:51聯合報 記者林敬家、何烱榮／彰化報導

白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港進香，吸引大批信徒相隨，昨經彰化，沒固定路線的「白沙屯媽」非常眷顧學子，轎班連續衝進永靖、田尾和溪州3間小學，讓師生嗨翻。

白沙屯媽祖鑾轎前天特別大轉彎，至台中市追分國小校園；昨到溪州鄉中山路與永安路口時，鄉長江淑芬跪在路口祈求媽祖進到東州村宮廟休息，眼看鑾轎搖晃幾下衝進「育善寺」，隨後鑾轎進到溪州國小，再衝進溪洲派出所。

溪州國小昨上半天課，中午前學生期待白沙媽到來，11點多就有人在校門口排隊；校長陳金鍠說，白沙屯媽很少經過學校正門，但大家相信媽祖愛學生，中午放學後仍有許多家長帶孩子回學校，果真盼到媽祖婆。

白沙屯媽祖昨上午路過永靖國小校門前，也突然繞進校園；小朋友聲聲真誠呼喊「媽祖婆，我愛您…」，鑼聲突然急響，轎班知道媽祖心意，鑾轎順著人龍進入校園、通過穿堂進入操場，一排小朋友跪著等躦轎底，沒想到白沙屯媽祖逗弄小朋友，直接走到右側PU跑道後停止不前，小朋友趕快移動，師生笑成一團，白沙媽祖讓所有小朋友都完成躦轎底祈福，在校園繞行10多分鐘後離去。

校長蘇月妙說，白沙屯媽過去曾到過學校，當時校長不在，主任不敢作主讓媽祖婆進來，因此婉拒；昨事先知會同仁歡迎媽祖婆到校，這是學生難得的文化體驗。

白沙屯媽祖鑾轎昨衝進學校，讓師生順利躦轎底。 記者林敬家／攝影
白沙屯媽祖鑾轎昨衝進學校，讓師生順利躦轎底。 記者林敬家／攝影
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白沙屯媽祖北港台中市

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