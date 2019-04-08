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越過大甲溪 白沙屯媽駐駕清水

2019-04-08 23:28聯合報 記者范榮達／苗栗報導

全台徒步最遠的苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽到雲林縣北港朝天宮進香，昨天從黑夜走到白天，一口氣越過大甲溪，駐駕台中市清水區，隊伍所到之處，許多民眾在路旁膜拜，並且提供包子、飲料等供香丁腳食用，展現別具特色的宗教文化。

白沙屯媽進香來回徒步約400公里，一年比一年盛大，今年報名隨香約5萬人，創了歷史紀錄，苗栗縣長徐耀昌、彰化縣長王惠美、拱天宫管理委員會主任委員洪文華、朝天宮董事長蔡咏鍀等人致獻，前天深夜11點20分扶持白沙屯媽聖駕，信眾高喊「進喔！進喔」聲中登轎，昨天凌晨1點20分神轎3進3出後，衝出拱天宮大門起駕。

白沙屯媽進香10天9夜，行程較為「舒服」，鑾轎沒有走去年台61線，沿著台1線南下，人潮、車潮場面壯觀，隊伍還繞進通霄及苑裡鎮市區休息，所到之處許多民眾在路旁虔誠膜拜，還提供包子、飲料等供香丁腳食用，昨天下午2點多越過大甲溪進入台中市，傍晚駐駕清水區，11日到北港。

白沙屯媽進香隊伍昨天所到之處，許多信眾虔誠膜拜。 圖／通霄救難協會提供
白沙屯媽進香隊伍昨天所到之處，許多信眾虔誠膜拜。 圖／通霄救難協會提供
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進香發生小插曲，前晚深夜11點20左右在台1線126公里400公尺通霄鎮通灣段，因當時南下車道封閉供進香隊伍通行，北上車道調撥區隔成北上、南下車道，48歲的黃姓男子穿越時被遊覽車撞及，遊覽車前擋玻璃右側呈凹陷破裂，黃男受傷倒地，隨香的「阿婆憨工醫護團」投入救護，黃男送醫僅手腳擦傷，並無大礙，案由警方進一步處理中。

此外，昨天白天炎熱，對香丁腳力跟體力也是一大考驗，其中有4名體力不繼送醫，另有一名40歲劉姓男子在台1線139公里苑裡橋路段癲癇發作倒地，救護車送醫院後清醒無大礙。警方提醒，隨香信眾注意遵守交通規則，並評估身體狀況，天熱注意補充水分，安全第一。

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