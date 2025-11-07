蔡英文年改爭議 他轟政府只擔心沒錢花不在乎國民退休生活

針對公務員退休金改革與所得替代率停砍爭議，醫師、評論家沈政男指出，當年蔡英文的年改政策核心並非保障老公務員退休生活，只擔心政府沒錢花，不在乎國民退休生活，如果2020年蔡英文難以連任，當時就會把錢拿出來了。

沈政男指出，目前公務員退休金所得替代率約66%，僅能勉強維持退休生活。與國際7、80%的水平相比，仍有差距。台灣若以未來平均所得約4萬美元計算，退休公務員每月領約三萬多元，一年不到50萬台幣，生活保障有限。

停砍年改的財務需求，每年約兩百多億，20年共4千多億，與政府補助私立大學學雜費或1年5千億稅收超徵相比，並非難以承擔。沈政男認為，問題在於政治考量：花錢在公教退休金「不值得」，而非政府沒錢。過去政府若看重選票，例如普發一萬、一年稅收超徵等支出，資金就能調度。

至於「舊制年資補償金」，年改後任職前15年的給付由本俸5%調降為4%，若任職未滿15年便少領，原訂補償條款在林萬億主導的年改中，軍人部分恢復，但公教未恢復，形成不公平。若公教全面發放，預估二十年約四千多億，但現階段仍無法推動。沈政男指出，若2028藍白再次掌握國會與總統位置，政策仍可能調整。

沈政男也批評蔡英文8年施政風格，重視政府財務與收支平衡，政策多被後續檢討與修正，例如非核家園、長照2.0、年改等。他認為，停砍年改非財務問題，而是政治選擇：政府願意花錢就能花錢，關鍵在於選票與施政優先順序，而非算術困難。

綠營強調年金不改革把債留給子孫，沈政男說，公務員不過60萬人，要怎麼拖累2300萬人？只因，民進黨不需要他們的選票。