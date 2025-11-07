回嗆蔡英文年改交接說 羅智強：馬英九沒要把公教逼上絕路

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨黨團記者會。記者劉懿萱／攝影
停砍公教年金法案立院通過初審，前總統蔡英文發文指，年改是前總統馬英九交接她要完成的。國民黨立院黨團書記長羅智強今受訪說，馬英九沒有像蔡英文把公教逼上絕路，年改不是不能動，而不能砍過頭；民眾黨主席黃國昌也說，他支持年金改革，這次藍白提案沒有要回到2018年前年金水準，批綠別混淆視聽。

羅智強今在立院議場前受訪，針對停砍年改，他認為賴總統、蔡英文都走上反改革道路，馬英九對年金雖然有他的想法，但沒有像蔡英文、賴總統要把公務員、公立教職人員逼到絕路的做法。馬英九執政時，國考人數最高曾經高達50萬人，去年掉到16萬人，今年掉到12萬人。民進黨眼睛瞎了？看不到文官人才崩壞的灰犀牛瘋狂的衝向台灣嗎？

羅智強指出，民進黨把年金砍到今天這種程度，還要繼續砍下去，國考人數還是馬總統執政時候的50萬人的話，那他沒有意見，文官、教員都是國家支柱，文官報考率腰斬將近7成、8成的時候，如何吸引優秀公務人員、優秀老師，拚國家建設、教育下一代？

羅智強也回應蔡英文，不是說年改不能動，所得替代率不能降，而是不能調過頭、不能砍過頭，現在顯然就是砍過頭，超過當時考試院提出來的版本，也超過當時馬英九想要規畫的版本，砍過頭就是反改革。公務員要求的不是回到2018年的年金水準，包括國民黨跟民眾黨的提案也沒有要回到2018年，別魚目混珠、混淆視聽。

黃國昌今在黨團記者會受訪也說，他支持年金改革，年金改革不能走回頭路，民眾黨立場沒有改變過，現在討論的不是把公教人員年金回復到2017年前的水準，而是從2017至2025年，依公務人員退休資遣撫卹法規定，每4年就要檢討一次。

黃國昌強調，政策經過八年後，每年1.5%調降，一共降了9%，已經超過原本蔡政府的方案，已經砍了9%，根本不是原本的狀態，年改多年執行狀況必須檢討面對，才是對國家負責任的態度。

黃國昌說明，這次年改重點，第一18%優存利息早就廢止，絕對不走回頭路；第二，蔡政府原本方案是15年逐年調降1%，最後通過的是前立委段宜康激進版本，縮短為10年每年調降1.5%，至今已調降9%。黃強調，已刪除的所得替代率不會回復，按照現行制度，公教人員年資15至30年所得替代率為36%到66%，沒有任何一個版本要回復到過去的9成。

黃國昌還說，民進黨政府不思檢討、不知反省，連很多民進黨立委自己都挺不下去，昨天聯席審查公立教職年改法案時，民進黨兩個委員會的立委加起來只剩下6人，其他人都跑了，就是知道盲目地反對下去，社會會支出更高的成本。

國民黨立院黨團書記長羅智強。圖／聯合報資料照片
