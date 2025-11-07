聽新聞
蔡英文護年改 藍批別再「馬維拉」

聯合報／ 記者周佑政李成蔭／台北報導
台灣經濟民主連合昨天在立法院群賢樓前以「靜默的抗議」行動劇，呈現公教、勞工、農民、國民年金被保險人年金落差。記者黃義書／攝影
台灣經濟民主連合昨天在立法院群賢樓前以「靜默的抗議」行動劇，呈現公教、勞工、農民、國民年金被保險人年金落差。記者黃義書／攝影

立法院司法及法制委員會昨初審通過停砍公立教師退休金法案，任內推動年金改革的前總統蔡英文表示，年改是前總統馬英九交代要完成的工作；蔡英文強調，不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金。

國民黨副主席蕭旭岑表示，感謝蔡英文對馬英九念念不忘，但是不要再扯「馬維拉」了，民進黨不膩，社會都膩了。

蔡英文昨在臉書表示，在她任內，為了讓國家財政永續，政府推動了年金改革，「也是馬英九總統在交接時，特別交代我們要完成的工作。」

蔡英文說，過去年金改革引發了許多風風雨雨，直到她卸任時，她的心中只有感謝兩個字，感謝全體軍公教人員的體諒，讓國家能夠長治久安，一個「體制健全、體質良好」的年金制度，也就此逐漸穩固。

蔡英文表示，從年金改革實施到現在，已經節省了二五九○億元挹注到基金，若能按照規畫，繼續漸進微幅調降給付到二○二九年，財務改善效果一定會更多。

蔡英文指出，如今在野黨又再次在立法院提出要「停止改革」，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度，又將再次走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的作法。

她表示，如果未來每年中央政府總預算有一成以上，甚至兩成必須用來挹注退休基金，一定會嚴重排擠各項建設、國防與福利支出。

蔡英文說，面對年金改革的議題，整個社會必須堅守理性、專業，讓改革持續、讓制度永續，更重要的是財源要擴增，尋找新的專屬財源。

