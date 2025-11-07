政院：公教退撫基金 2042、2040提前破產

立法院司法及法制委員會、教育文化委員會昨聯席初審「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案，在野黨主張停止調降退休年金所得替代率，以及退休所得隨消費者物價指數（ＣＰＩ）調整，最後朝野上演表決大戰，藍白以人數優勢，將全案保留送交朝野協商，預計冷凍期一個月後，最快十二月初拚三讀闖關。

行政院發言人李慧芝指出，政府二○一八年推動年改以來，持續挹注退撫基金已達二五九○億元，讓公教退撫基金可以分別延續到二○四九年、二○四五年；如果現在停止調降所得替代率，公教退撫基金分別會提前在二○四二年與二○四○年就用完。

立法院司法與教育聯席委員會昨日排審公教退休金法案，朝野展開激烈交鋒。民進黨立委吳思瑤說，一個月五、六萬難以維持生活嗎？有砍到見骨嗎？國會應該想辦法增加現職老師福利，包括導師費、學術研究費及教研人員待遇計畫等，而不是讓改革回到原點。

國民黨立委王鴻薇則說，銓敘部精算若停砍年金，將分廿年撥補，一年為二二三億並不會造成政府垮台、破產，但錯誤年改政策造成教師荒，才是政府危機；民眾黨團副總召張啓楷則說，政府該撥補就撥補，公教退撫基金不會破產、勞退也不會破產，綠委不該提出錯誤數據扭曲事實。

教育部書面報告分析，退撫基金第九次精算結果，因二○二三年教育初任人員實施個人提撥制，教育人員退撫基金用罄提早至二○四二年；若修法自二○二四年一月一日起停止調降退休所得，十年必須撥補一六○○億，將由全民稅收負擔。

教育部長鄭英耀說，經統計二○二五年九月一日退休教育人員，月退平均約五點八萬，其中百分之八十五人員每月支領數額高於五萬；而依原年改規定調降至二○二九年，退休教育人員平均約領五點三萬，仍有百分之六十九的人，每月支領數額高於五萬。

委員會逐條審查完畢後，由於朝野立委無法達成共識，司委會召委翁曉玲宣布條文全部保留送協商，但民進黨立委當場表達有異議，最後在場有十八位立委，藍白立委以十二人贊成，對上民進黨立委六人反對下，全案表決通過送交朝野協商。