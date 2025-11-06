拚停砍公教年金年底三讀 國民黨團：還給退休公教一個公道

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團。圖／本報系資料照片

立法院司法及法制委員會初審完成攸關公務員、公立學校教師停砍年金的相關修法草案，國民黨立法院黨團表示，過去民進黨在國會多數暴力下破壞信任保護原則，如今修法是兼顧公平及永續前提，預計今年年底前可完成三讀修法，還退休公教人員一個公道。

司法及法制委員會昨天初審完成「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，今天再初審完成「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案，兩案全數保留送交朝野黨團協商，預計一個月後可三讀闖關。

國民黨團表示，在兼顧「世代公平」、「職業平等」、「年金永續」三大前提下，以最快的速度完成委員會初審，預計今年年底前可望完成三讀修法，還給退休公教人員一個公道，一個有尊嚴的退休晚年。

國民黨團指出，民進黨過去八年掌握國會多數，在多數暴力下，政府破壞信賴保護原則，毀棄政府對公教人員的退休年金承諾，惡意強砍退休年金。在對等關稅來襲，通膨高漲情況下，許多一生為國奉獻的基層公教人員晚年生活陷入經濟困頓。然而，民進黨政府視而不見，只顧著製造階級對立，霸凌退休公教人員，獲取選舉的政治利益。今日的修法停砍只是卑微向政府討回一個公道，也給退休晚年找回一點尊嚴及保障。

國民黨團認為，為退休公教人員找回基本的公平正義，不只是國會的責任，更是政府的義務，奉勸民進黨在未來朝野黨團協商公教退休年金停砍案時，不要再杯葛、覆議、釋憲，拖延修法，好好拿出配套措施，才是現在民進黨政府最該做的事。

