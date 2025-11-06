公教年金停砍過初審交黨團協商 翁曉玲：下個目標勞權福利

立法院司法及法制委員會今天初審通過停砍公立教師退休金法案，全案交由黨團協商。國民黨立委翁曉玲說，公教人員這些年來受到不公平、不合理對待，公教人員權益受損，衍生國家公教人才流失和工作士氣低迷，並預告下個修法目標是勞工權益和福利。

翁曉玲指出，今上午討論教育人員退休金停砍修法，包括涉及停減退休金所得替代率、退休金隨物價指數調整等共5條文修法送出委員會，接下來由她擇日召開協商會議，完成後再請立法院長韓國瑜協商，待一個月後完成所有協商程序，就可以送院會進行二讀、三讀表決。

翁曉玲說，公教人員這些年來受到不公平、 不合理的對待，公教人員權益嚴重受損，更衍生出國家公教人才流失和工作士氣低迷。遲來的正義還是正義，雖然此次修法無法完全彌補退休公教人員所受損失，但是至少先止血，不讓損失繼續擴大。

翁曉玲指出，國民黨黨團會作全體軍公教人員的後盾，不允許民進黨政府欺壓剝削軍公教，並預告下個修法目標是勞工權益和福利。

全教產前理事長黃耀南說，經過兩天會議，終於完成公教退撫法案審查，順利出委員會，就等協商後院會二三讀，公教人員長期以來，被執政黨抹黑、汙名化，也應該要結束了，不過法案還沒完成三讀前，會持續關注與努力。