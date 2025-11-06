快訊

立院初審停砍公教年金 蔡英文曝「馬英九交接的工作」：給後代承擔不負責

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
前總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片
前總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片

藍白立委在立法院推動停砍公教年金改革案，並在昨天、今天分別完成相關法案初審，交黨團協商，最快一個月後可以三讀。任內推動年改的前總統蔡英文今天表示，年金改革，不該半途而廢。只靠政府預算，救不了大家的退休金。

蔡英文在臉書表示，在她任內，為了讓國家財政永續，政府推動了年金改革，「也是馬英九總統在交接時，特別交代我們要完成的工作。」

蔡英文說，過去，年金改革引發了許多風風雨雨，直到她卸任時，她的心中只有感謝兩個字，感謝全體軍公教人員的體諒，讓國家能夠長治久安，一個「體制健全、體質良好」的年金制度，也就此逐漸穩固。

蔡英文表示，從年金改革實施到現在，我們已經節省了2590億元挹注到基金，若能按照規畫繼續漸進微幅調降給付到2029年，財務改善效果一定會更多。

蔡英文指出，如今，在野黨又再次在立法院提出要「停止改革」，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度，又將再次走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法。

蔡英文說，如果未來每年中央政府總預算，有一成以上，甚至兩成必須用來挹注退休基金，一定會嚴重排擠各項建設、國防與福利支出。

她表示，面對年金改革的議題，整個社會必須堅守理性、專業，讓改革持續、讓制度永續，更重要的是，財源要擴增，尋找新的專屬財源。

蔡英文也分享「想想論壇」的兩篇關於年金改革的文章。她表示，在「公平」與「永續」的原則下，共同找出穩定的財源，為台灣下一代留下令人安心的制度。

