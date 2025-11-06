停砍教職年金過初審交黨團協商 銓敘部盼退休師相忍走完年改

立法院司法法制、教文委員會聯席會議初審，多位國民黨立委提出停砍教職人員年金法案，朝野意見分歧，全案保留送交朝野協商。民進黨雖提案反對，但應出席委員12席僅到6位，6票不敵藍白立委12票，公立學校教職員退休資遣撫卹條例修正草案通過初審，送出委員會。

立法院司法及法制委員會今排審「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案，國民黨立委及黨團與民眾黨團共提13個版本，針對第37、38、67條修正退休所得替代率2024年1月1日起或2025年後不再調降，以及根據消費者物價指數調整。

民進黨立委郭昱晴說，年改是不希望獨厚某個族群，要全民繳稅去補別人的退休金。同黨立委吳思瑤也說，一個月5、6萬難以維持生活？有砍到見骨嗎？國會應該想辦法增加現職老師福利，包括、導師費、學術研究費及教研人員待遇計畫等，國會8年前花一整年討論年改，如今只花2天不到就要讓改革走回頭路。

國民黨立委王鴻薇則說，國民黨團提停砍年金，銓敘部精算要多撥補4460億，分成20年撥補，平均下來一年為223億並不會造成政府垮台、破產，但錯誤年改政策造成教師荒。民眾黨團副總召張啓楷說，該撥補你就撥補，公教退撫基金不會破產、勞退也不會破產，質疑綠委提出數據扭曲。

銓敘部長施能傑指出，退撫基金缺口來自不足額提撥，不夠政府會依法撥補，差別只在於撥補總額要分一次還是分10年、20年給，10年總額是3千多億、20年則是4千多億。根據第9次精算報告，如果要完全撥補，公務人員最適費率是23.73%、教師36.06%，但不可能提升到那麼高。