立院初審停砍公立學校教職員年金 表決後保留送協商

中央社／ 台北6日電

立法院聯席會議今天排審攸關停砍公立學校教職員退休金修法草案，朝野發言時意見分歧，與會機關代表希望維持現行條文，讓年改繼續走下去。全案經表決後初審通過，全數條文保留，須交由黨團協商。

公教年金改革於2018年7月1日上路，在所得替代率方面，年資滿15年，所得替代率為45%，分10年降到30%；年資滿35年，所得替代率為75%，分10年降到60%。

立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議今天繼續併案審查國民黨立法院黨團及國民黨立委翁曉玲等人所提公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案，共有12個版本、5條條文。

修法重點包括，修正退休所得替代率自民國113年1月1日起不再調降或終止適用，或於114年後不再調降，以及審定退休所得隨在職人員調薪重新計算或按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整。

聯席會議開會後，朝野立委登記發言。民進黨立委張雅琳說，持續年改，才能確保現在工作的人未來都被國家好好照顧，堅持改革是為了支持制度不會垮。

民進黨立委吳思瑤指出，負責任的執政者要打造的退休制度，必須是人人都領得到、可以照顧更多人，也要讓基金能持續更久，切莫讓鐵飯碗變成破飯碗，如果未來退休金領不到，就是重退職、輕現職。

國民黨立委羅智強說，公教人員不是沒有為財政進行負擔，現在所得替代率已經砍到7成以下，夠了吧、停了吧，血跟肉吸乾了，能否留骨頭給他們。

國民黨立委林倩綺指出，這次修法並沒有要推翻改革，而是要讓改革回歸平衡。

台灣民眾黨立委張啓楷表示，今天要討論的重點是世代要共榮、職業要平等，也請教育部爭取該有的撥補，只要做到撥補，基金就不會破產。

教育部所提書面報告提及，若修法自113年1月1日起停止調降退休所得，10年須再增加撥補1600億元。

教育部長鄭英耀說，年改是要世代互助，也希望能永續公平照顧新世代年輕人工作、生活，基於整體產業及國家財政考量，建議維持目前的年改辦法。

銓敘部先前所提書面報告指出，年改後，公、教人員退撫基金用罄年度分別從民國120年及119年延後至138年及134年，但因112年7月1日以後初任人員個人專戶制的實施，用罄年度分別提前至134年及131年。若修法自113年1日1起停止調降退休所得，將使公教人員退撫基金用罄年度分別再提前至130年及128年。

銓敘部長施能傑表示，從財務的角度來看，基金這個水庫會用光，是因為當初不足額提撥的情形，累積起來就是缺口，現在要共同承擔，任何變動都會提早用光。

逐條審查完畢後，會議主席、國民黨立委翁曉玲宣告，本案審查完竣，擬具審查報告，提請院會公決，本案須交由黨團協商。民進黨立委對此宣告表達異議，反對全案送出委員會，但經表決，不敵在場國民黨、民眾黨立委人數。最終全案審峻，各條文均保留，須交由黨團協商，送院會處理。

