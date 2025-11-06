教育部指停砍年金 10年需再補1600億「全民付擔」

立院司法法制、教文委員會聯席會議今繼續併案審查，公立學校教職員退休資遣撫卹條例修正草案。教育部書面報告指出，教育人員退撫基金因2023年初任人員實施個人提撥制，用罄提早至2042年，若修法自2024年1月1日起停止調降退休所得，10年再增1600億撥補，由全民稅收負擔。

銓敘部長施能傑也解釋，退撫基金跟勞退不一樣，勞退是指勞工繳多少到基金，退休後就領走基金裡的錢，但退撫基金是透過公式算退休金，公式如果給的太好，理論上應繳更多的錢才能達到的水準，但如果沒有就會破產。

教育部書面報告分析，退撫基金第9次精算結果，因2023年初任人員實施個人提撥制，教育人員退撫基金用罄年度將從2045年提早至2042年，若要維持在原來2045年不用罄，須由政府預算撥補，分10年撥補方案估算需1360億，若修法自2024年1月1日起停止調降退休所得，10年須再增加撥補1600億，由全民稅收負擔。

教育部指出，相較2023年經濟合作暨發展組織（OECD）國家，平均強制性年金所得替代率為50.7%，若依現行規定調降退休所得替代率至2029年，每月退休所替代率介於53%至74%，仍高於OECD國家平均值。

教育部長鄭英耀說，經統計2025年9月1日退休，教育人員月退平均約5.8萬，其中85%每月支領數額高於5萬，依規定調降至2029年平均約5.3萬，有69%每月退5萬。

施能傑表示，從退撫基金財務角度來看，現在面臨的問題就是基金水庫會用光，公務人員是到2049年是、教育人員則到2045年，之所以會用光就是因為一開始，退撫基金跟勞退不一樣，勞退是確定提撥制不會破產，退撫基金是確定給付制就有破產可能。

施能傑說，基金缺口來自不足額提撥，年改是將以前沒有足額提撥的錢，透過政府、退休公教逐年少領一點共同分攤。銓敘部曾試算過，每位教師教了多少保費，退休後開始領退休金，相較保費可能超過幾倍甚至十幾倍。

