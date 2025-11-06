審停砍公立學校教職員年金 鄭英耀盼讓年改順利推動

快訊

中央社／ 台北6日電
教育部長鄭英耀。圖／聯合報系資料照片
立法院聯席會議今天排審國民黨立委所提停砍公立學校教職員退休金等修法草案。教育部表示，建議維持現行規定，教育部長鄭英耀說，希望彼此支持，讓年改順利推動，台灣的未來一定會更美好。

立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議今天繼續併案審查國民黨立法院黨團及國民黨立委翁曉玲等人所提公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案，修法重點包括修正退休所得替代率自民國113年1月1日起不再調降或終止適用，或於114年後不再調降，以及審定退休所得隨在職人員調薪重新計算或按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整。

對此，教育部所提書面報告指出，依退撫基金第9次精算結果，因112年實施初任人員個人專戶新制，教育人員退撫基金用罄年度將從134年提早至131年，若要維持在原來134年不用罄，須由政府預算撥補金額，照精算結果分10年撥補方案估算，教育人員總計新台幣1360億元。

教育部表示，若修法自113年1月1日起停止調降退休所得，10年須再增加撥補1600億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。此外，在退撫基金用罄歸零後，在政府負最後支付責任規範下，屆時政府仍需尋找其他財源籌措鉅額撥補經費。

教育部指出，經統計114年9月1日退休教育人員月退休所得總平均約為5.8萬元，其中約85%每月支領數額高於5萬元；如依現行規定調降至118年，且不考量CPI調整情形，平均約為5.3萬元，其中仍有69%每月支領數額高於5萬元；倘納入未來CPI調整，估算平均約為5.7萬元，因此現行制度應足以保障退休生活，建議維持現行規定。

教育部書面報告提到，如果再調整恐使年金改革效益難以達成，衝擊原規劃達成退撫基金一個世代30年財務安全目標。

鄭英耀會前受訪表示，他要利用這個機會，再次感謝全國所有退休老師，因為他們過去投入人才培育工作，讓台灣不管在產業的人才培育，或在各領域的人才培育，都有相當豐碩成果跟貢獻。

鄭英耀說，大部分老師退休後，都有很好的退休生活安排，加上全民健保、台灣醫療非常進步，平均餘命一直往上加，現在平均有80幾歲。

鄭英耀指出，從整體上來看，如何給年輕人在一個世代中能有更好的產業、工作、生活上的扶助跟支持，這也是當時年改重要初衷，世代裡大家彼此支持，讓年改能夠順利推動，他認為台灣的未來一定會更美好。

