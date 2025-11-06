教長 : 公教人員年改結束後 仍有69%月退5萬以上

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
教育部長鄭英耀今出席立院司法法制、教文委員會聯席會議。記者劉懿萱／攝影
教育部長鄭英耀今出席立院司法法制、教文委員會聯席會議。記者劉懿萱／攝影

立院司法法制、教文委員會聯席會議今繼續併案審查，公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文。教育部長鄭英耀說，退休老師平均年齡往上加約80幾歲，確實造成一些壓力，當初年改看到這樣情況，做了年改後，以今年數據來說，平均月退金有85%是5萬以上，年改結束後平均月領5萬以上還有69%。

鄭英耀今赴司法法制、教文委員會聯席會議，會前受訪說，他要再次感謝全國所有退休老師，台灣因為他們過去投入人才培育，讓台灣在各領域人才培育有豐碩成果跟貢獻。鄭指出，大部分老師退休後都有良好退休生活安排，加上台灣有健保、長照服務，平均年齡往上約80幾歲，確實造成一些壓力，之前年改就是看到這樣情況、如何讓年輕人有更好工作環境，做了年改。

鄭英耀說，以今年數據來說，平均月退金有85%是5萬以上，年改結束後平均月領5萬以上還有69%；教育部書面資料補充，經統計2025年9月1日退休教育人員，月退休所得總平均約為5.8萬，其中約85%每月支領數額高於5萬；如依現行規定調降至2029年，且不考量CPI調整情形，平均約5.3萬，其中有69%每月支領數額高於5萬；若納入未來CPI調整，估算平均約為5.7萬元，認為現行制度應足以保障退休生活。

媒體追問，教職平均月退可以領5萬多，對領勞退的人是否不公平？鄭英耀說，不同的產業、工作，當時許多規畫不一樣，政府一定有一個全盤考量。鄭指出，雖然大部分老師退休後，生活獲得到照顧支持，但是不否認有部分、極少數人，退休後生活有其他特殊際遇，中央到地方有既有的社福、救濟，都會給予關照。

年金改革 年改

