民進黨批背離當年立場 黃國昌：不看法條細節就抹黑

立法院司法及法制委員會排審年金改革法案，再度引發朝野立委交鋒。民眾黨團總召黃國昌昨表示，民進黨不願意理性討論公共政策，只會用貼標籤的方式欺騙社會大眾，民眾黨團早就清楚表達「年改不走回頭路」，不看細節就抹黑的惡行，這種手法已經完全失效。

立法院司法及法制委員會連續兩天排審「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案。民進黨發言人戴瑋姍指出，黃國昌過去批評改革不夠徹底，如今卻公開反對調降替代率，立場轉變之快令人錯愕，完全背離當年立場，昨是今非、前後矛盾，「今天的黃國昌，應該對過去堅持改革的黃國昌道歉」。

黃國昌指出，民眾黨團早已清楚表達立場，也就是年金改革不會走回頭路，按照民進黨立委當初的提案，公教年金過去六年加速調降，「每年從百分之一到百分之一點五，現在已經調降百分之九」，且依法每四年就要檢討一次，民進黨完全沒有仔細看法條內容。

此外，民進黨政策會執行長吳思瑤昨公布民調，直指近六成民眾認為應該繼續年金改革。民眾黨立院黨團回應，民眾黨也有進行民調，四成五受訪者贊成停止調降所得替代率的修法方向，也有四成七民眾同意適時調整年改制度。

民眾黨團強調，真正的年金改革不該操作對立、謀取政治紅利，應該讓勞保制度一起改革，大家都能擁有優質的退休生活，「麻煩（民進黨）理性、務實、科學面對年改」。