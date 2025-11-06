聽新聞
新聞眼／年金停砍 法律規定定期檢討 自可暫停調降
立法院昨天在朝野激辯中，將攸關停砍公務員年金的修法草案送出委員會。民進黨立委及賴政府官員雖提出反對理由，但退撫法明文要求「定期檢討」，既然可檢討「繼續調降」，便無不能「暫停調降」之理；一味將停止調降退休年金所得替代率的主張皆視為「反改革」，只是讓年改制度的檢討變相淪為政治口水的攻防。
對於修法，國民黨團強調並非回復過往的高所得替代率，而是停止再下修。在野黨要提醒政府的是，改革不只是削減，制度的公平、尊嚴與信任也同等重要。
誠然，銓敘部的精算提醒也不容忽視，一旦修法，退撫基金用罄年限將提前四年，這是退休與現職公教要面對的現實。
民進黨政府二○一七年的年金改革喧騰一時，確實一定程度達到財務穩定的效果，但也付出族群撕裂與信任流失的代價，退休軍公教的激烈抗爭，就連前總統蔡英文卸任後也坦言，年改是她任內「壓力最大的一件事」。
然而，八年過去，勞保改革卻停滯、成了蔡政府的未竟之業，直到賴政府上任也難有突破，甚至時任勞動部長何佩珊都說「撥補就是改革」，本應改革的勞保，明明比退撫基金更早面臨破產困境，反倒讓公教成為「唯一被改革」的群體。
隨著人口結構改變，少子女化與超高齡化社會成必然趨勢，這已不是某個職業族群的難題，年金改革作為歷史共業，無論哪個政黨執政，終要面對退撫基金用罄的時刻。制度可以修、待遇可以調，但不該汙名化；沒有合理的退休保障，公共服務也難吸引人才。
從來沒有完美的年金改革，與其以世代、職業別製造對立與剝奪感，政府應思索的是，如何放下政治語言，理性討論出各年金制度永續的真正解方。
