年金停砍最終生效時間 藍白待協商

聯合報／ 記者唐筱恬／台北報導

立法院司法及法制委員會昨初審完成「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，修法聚焦兩大重點，分別為停止調降退休年金所得替代率與退休金隨消費者物價指數（ＣＰＩ）調整。藍白雖對「停砍公教年金」有共識，但國民黨團草案主張二○二四年開始停砍、民眾黨團則主張今年開始停砍，雙方仍待進一步協商。

前總統蔡英文上任時啟動年金改革，修法讓百分之十八優存利率分別在兩年半及分十年歸零外，公教人員退休年金所得替代率則從二○一八年開始，第一年砍百分之廿，接著分十年，逐年調降所得替代率（每年百分之一點五），直到最高百分之六十、最低百分之卅為止。截至今年為止，退休公教所得替代率已降至百分之六十六。

在退休公教一再陳情下，國民黨立委紛紛提案停止繼續砍下去，不過，法案審查一直沒有進展，直到相關團體不斷關心後，國民黨團列為本會期優先處理的法案。而昨天排審「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，國民黨團與國民黨立委共有廿六個版本，聚焦在退休所得替代率自二○二四年一月一日起不再調降或終止適用，或於二○二五年後不再調降，以及根據ＣＰＩ調整。

民眾黨團前天表態後，藍白已有共識共推停砍案，民眾黨立委張啓楷表示，公教人員年金所得替代率已經砍到剩下百分之六十六，超過當初考試院版本的幅度，所以主張從今年起開始停砍，另外參照國民年金、老農津貼等作法，刪除原條文中在消費者物價指數達百分之五時應調整的規定，改為退休金依消費者物價指數累計成長率而調整。

國民黨立委翁曉玲表示，國民黨立委大部分都是去年提案，所以當時想法是自二○二四年開始停扣，民眾黨團是今年才提案，所以主張從今年開始停砍，這是全案最關鍵條文，兩黨協商時還會再討論。

由於在野黨在立法院占人數優勢，一旦藍白達成停砍年金的時間，預料也可成為最終通過的版本。

年金改革 年改

