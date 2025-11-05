民進黨指近六成民眾支持繼續年改 民眾黨團反嗆：勿拿假民調欺騙人民

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
針對民進黨公布年改民調，民眾黨團也秀出自家內部民調。圖／民眾黨立法院黨團提供
針對民進黨公布年改民調，民眾黨團也秀出自家內部民調。圖／民眾黨立法院黨團提供

民進黨立法院黨團今天公布民調，直指近六成民眾支持年金改革民眾黨團對此表示，民眾黨也有進行相關民調，結果有四成五民眾支持停止調降所得替代率，年金改革不該操作對立、謀取政治紅利，而是要理性務實科學面對年改，不要再拿著假民調欺騙人民。

民進黨團上午舉行記者會，民進黨政策會執行長吳思瑤指出，最新民調數據顯示，民意力挺年金改革、不走回頭路的立場，國民黨提案修正年改將造成三大不公，包括重退休、輕現職；重公教、輕勞工老農國保，造成職業間不平等。年改停止將造成基金缺口全民負擔。

針對吳思瑤的說法，民眾黨團稍早在臉書發文說，公教年金是否要繼續砍下去，社會各界有不同反應與想法，但是吳思瑤卻拿出「怪怪的民調」，營造社會多數反對停砍年金的假象，這些都是民進黨設計的民調題目。

民眾黨團指出，針對「有人認為公教年金砍太兇，造成高普考、教師人數減少，應該停砍公教所得替代率」，這個問題有陷阱，到底是在問高普考、教師人數減少跟年金被砍有關，還是在問高普考人數降低所以應該停砍所得替代率，這種意識混亂的題目，怎麼可能會有明確答案。

民眾黨團說，針對「目前公教月領退休金5萬至5萬8，勞工退休金平均每月2.5萬，老農津貼每月約8000元，國民年金每月約領4000元。有人認為『台灣年金制度面臨行業不均的問題』」，這個問題本身就有兩大問題。

民眾黨團說明，各行業的年金制度設計不同，誰比誰好眾說紛紜，年改制度各職業落差太大，很多人都認為必須改革，因此本身就是個爛問題，民進黨刻意營造「公教退休金比勞工多很多」的印象，但是卻沒有告訴受訪者「公教每個月要自繳7000元，多數勞工則是幾百元到1000元。」

民眾黨團表示，如果勞工自提退休金達到6%，所得替代率未必會比公教低，這種問題是在刻意煽動行業對立，意識不清就連吳思瑤都搞不清楚。

民眾黨團指出，民眾黨也有進行相關民調，直接詢問受訪者「是否贊成停止調降所得替代率」的修法方向，結果有四成五受訪者表達支持，更有高達六成六受訪者認為「應降低CPI觸發門檻並縮短檢討年限，以更靈敏地反映物價波動」，也有四成七民眾認同適時調整年改制度。

民眾黨團強調，真正的年金改革不該操作對立、謀取政治紅利，應該讓勞保制度一起改革，大家都能擁有優質的退休生活，而不是要人民均貧，麻煩理性務實科學面對年改，不要再拿著假民調欺騙人民。

