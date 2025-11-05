停砍公務員退休金草案初審出委員會 交黨團協商

立法院司法及法制委員會今排審停砍公教年金相關修法草案，因無共識，今日進度僅將「公務人員退休資遣撫卹法」第3條、第8條、第37條、第38條、第67條等部分條文修正草案，保留交黨團協商。

立院司委會今明兩天排審「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」等修正草案，公務人員退休資遣撫卹法修法包括國民黨立院黨團、國民黨立委提案，共有26個版本，重點在修正退休所得替代率自2024年1月1日起不再調降或終止適用，或於2025年後不再調降，以及根據消費者物價指數進行調整。

立院司委會上午開會氛圍大體平和，但伴隨部分言語交鋒。民進黨立委吳思瑤上午指停砍公教年金，將造成三大不公，包括「重退休，輕現職」、「重公教，輕勞工」、「公教破產，全民埋單」。到了下午開會，吳思瑤表示，她要補充第四大不公，即讓中央政府承擔兩倍以上地方政府應當承擔的責任，造成中央跟地方政府的不公。

國民黨立委羅智強表示吳思瑤的發言冷血，表示沒有優秀的專業認真文官，哪來的十大建設與科學園區，民進黨執政下踐踏公務人員尊嚴及其退休保障，更把公教人員當敵人，停砍所得替代率才是真改革。

民眾黨立委張啓楷表示，請民進黨政府不要霸凌公教人員，民進黨推動的年改有很多後遺症，受害的不只是公教人員，而是全體民眾，今天修法是補破網，也呼籲政府趕快依法足額撥補公教，就可以永續發展。

民進黨立委鍾佳濱表示，（退休公務人員）周休7天卻可領7成（所得），現職人員情何以堪？而在鍾佳濱發言後，翁曉玲分享德國相關制度，引起鍾高分貝不滿，質疑翁利用會議主席職權，不然就登記發言。羅智強立即反駁鍾不要惱羞。

接近會議尾聲時，吳思瑤再次表示不滿，說沒有討論沒有民主，為司委會立下惡習，惡習的開始就是翁曉玲。翁曉玲表示，如果吳對她當召委這麼不滿，下會期可以來選司委會召委。

翁曉玲最後宣告，全案逐條處理完畢，審查完竣，擬具審查報告提請院會公決，須交由黨團協商。