快訊

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

「確信美國支持的日子已不復返」紐時專欄作家籲台灣採「刺蝟」策略

宴請川普陣營無人出席？外交戰連吃閉門羹 她質疑：外媒爆料是內部冷箭

停砍公務員退休金草案初審出委員會 交黨團協商

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院司法及法制委員會今天審查「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，在召委翁曉玲（圖）主持下，因無共識，保留交黨團協商。記者許正宏／攝影
立法院司法及法制委員會今天審查「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，在召委翁曉玲（圖）主持下，因無共識，保留交黨團協商。記者許正宏／攝影

立法院司法及法制委員會今排審停砍公教年金相關修法草案，因無共識，今日進度僅將「公務人員退休資遣撫卹法」第3條、第8條、第37條、第38條、第67條等部分條文修正草案，保留交黨團協商。

立院司委會今明兩天排審「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」等修正草案，公務人員退休資遣撫卹法修法包括國民黨立院黨團、國民黨立委提案，共有26個版本，重點在修正退休所得替代率自2024年1月1日起不再調降或終止適用，或於2025年後不再調降，以及根據消費者物價指數進行調整。

立院司委會上午開會氛圍大體平和，但伴隨部分言語交鋒。民進黨立委吳思瑤上午指停砍公教年金，將造成三大不公，包括「重退休，輕現職」、「重公教，輕勞工」、「公教破產，全民埋單」。到了下午開會，吳思瑤表示，她要補充第四大不公，即讓中央政府承擔兩倍以上地方政府應當承擔的責任，造成中央跟地方政府的不公。

國民黨立委羅智強表示吳思瑤的發言冷血，表示沒有優秀的專業認真文官，哪來的十大建設與科學園區，民進黨執政下踐踏公務人員尊嚴及其退休保障，更把公教人員當敵人，停砍所得替代率才是真改革。

民眾黨立委張啓楷表示，請民進黨政府不要霸凌公教人員，民進黨推動的年改有很多後遺症，受害的不只是公教人員，而是全體民眾，今天修法是補破網，也呼籲政府趕快依法足額撥補公教，就可以永續發展。

民進黨立委鍾佳濱表示，（退休公務人員）周休7天卻可領7成（所得），現職人員情何以堪？而在鍾佳濱發言後，翁曉玲分享德國相關制度，引起鍾高分貝不滿，質疑翁利用會議主席職權，不然就登記發言。羅智強立即反駁鍾不要惱羞。

接近會議尾聲時，吳思瑤再次表示不滿，說沒有討論沒有民主，為司委會立下惡習，惡習的開始就是翁曉玲。翁曉玲表示，如果吳對她當召委這麼不滿，下會期可以來選司委會召委。

翁曉玲最後宣告，全案逐條處理完畢，審查完竣，擬具審查報告提請院會公決，須交由黨團協商。

年金改革 年改

延伸閱讀

6綠委3缺席表決不敵在野 審停砍年金出進入逐條審查

影／年改要繼續或停止？民進黨公布民調 多數民意要繼續

審停砍年金案 綠盼維護世代正義藍白籲停止霸凌公教

批吳思瑤「張飛打岳飛」 李來希：公教退撫屬勞動者年金

相關新聞

停砍公務員退休金草案初審出委員會 交黨團協商

立法院司法及法制委員會今排審停砍公教年金相關修法草案，因無共識，今日進度僅將「公務人員退休資遣撫卹法」第3條、第8條、第...

6綠委3缺席表決不敵在野 審停砍年金出進入逐條審查

立法院司法及法制委員會今排審停砍公教年金修正草案，下午會議一開始就出現火藥味。會議主席翁曉玲下午即宣布逐條審查，民進黨立...

民進黨指近六成民眾支持繼續年改 民眾黨團反嗆：勿拿假民調欺騙人民

民進黨立法院黨團今天公布民調，直指近六成民眾支持年金改革。民眾黨團對此表示，民眾黨也有進行相關民調，結果有四成五民眾支持...

公教退撫修法 全教總籲停降所得替代率、返還年資補償金

立法院司法及法制委員會今日開始審議公教退撫條例修法草案，全教總今日召開記者會表示，全力支持此次修法，保障公教人員退休生活...

別再汙名化「停砍年金」 終止對立改革才能走得更遠

在年金議題上，社會情緒往往比數字更具爆發力。近期立法院討論停砍公教所得替代率，部分反對者立刻將議題貼上「反年改」標籤，彷彿只要支持停砍，就等於倒退回改革前的制度，事實並非如此。這次修法討論的焦點是停止每年持續下降的替代率，而非恢復舊制或逆轉改革成果。倘若社會用錯誤的標籤製造對立，只會讓制度失去調整空間，也讓世代互相誤解。

停砍年金所得替代率行不行？ 銓敘部長：水庫會更早沒了

立法院司法及法制委員會今排審停砍公教年金修正草案。銓敘部長施能傑表示，政府做年改，政府撥補，而已經退休的人、未來退休的人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。