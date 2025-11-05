6綠委3缺席表決不敵在野 審停砍年金出進入逐條審查

立法院司法及法制委員會今排審停砍公教年金修正草案，下午會議一開始就出現火藥味。會議主席翁曉玲下午即宣布逐條審查，民進黨立委吳思瑤對此不滿，表示應繼續大體討論。國民黨立委林倩綺提案停止大體討論，但原本委員會6席綠委僅3人在場，最後經表決3人反對，6人贊成，停止大體討論，進入逐條審查。

立院司委會今排審停砍公教年金修正草案，國民黨團今也對委員會成員發出甲動。翁曉玲會前受訪表示，這兩天一定會將「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案送出委員會。

翁曉玲上午宣布休息到下午2時30分繼續開會，表示上午大體討論進行2個多小時，且有多次的政黨交叉發言，所以依照休息前做的宣告，下午2時30分開始進行逐條討論，停止大體討論。吳思瑤立即反對，民進黨立委陳培瑜也立刻附和。

國民黨立委羅智強說，「主席，停止討論的動議要優先處理」。羅一席話，令吳思瑤當場質疑，「你們現在停止討論什麼？」翁曉玲則說，「現在林倩綺提案停止大體討論，請議事人員宣讀提案內容。」

吳思瑤拉高分貝表示不滿，下午的討論連開始都沒有開始，就要停止討論，會不會太離譜？至少大體討論一下，再停止討論。羅智強說，「吳思瑤不要再拗，主席提到12點，是妳異議的，所以下午就要逐條。」

翁曉玲說，現在進行逐條討論，有人有異議？陳培瑜表示異議，吳思瑤質疑為何害怕討論。針對林倩綺提案，翁曉玲說，現在採舉手表決。莊瑞雄說，吳思瑤的說法不過分，討論講一輪，也不會占用多少時間，這樣氣氛不好。

翁曉玲繼續表示，「在場委員9人，支持林倩綺提案有6人，反對3人，現在停止大體討論」。吳思瑤表示翁曉玲這樣難看。翁曉玲說，由於發言的人數多，發言的人請到主席台登記，依「立法院議事規則」第30條規定，每位委員發言時間3分鐘，再度引發吳思瑤不滿。