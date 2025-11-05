公教退撫修法 全教總籲停降所得替代率、返還年資補償金

立法院司法及法制委員會今日開始審議公教退撫條例修法草案，全教總今日召開記者會表示，全力支持此次修法，保障公教人員退休生活，並導正年改錯誤，返還年資補償金、核實撥補基金。立委陳玉珍、張智倫、羅智強、徐巧芯、張啓楷等人亦到場，共同呼籲停止降低所得替代率，讓優秀人才願意投入公教體系。

全教總理事長侯俊良表示，停止下降公教人員退休所得替代率，有助保障公教人員退休生活，維護公職的穩定性與吸引力。此外，也盼這次修法返還年資補償金，補償金的由來是84年第一次退休金改革中，由原本的恩給制過渡到儲金制，原本退休金由本俸5％改為4％，造成對當時現職人員的不公，補償金年改後僅軍人保留，政府形同毀棄承諾。

侯俊良表示，根據退撫基金第9次精算報告，教育人員分10年撥補，每年136億元、合計1360億元，若分20年撥補，每年83億元、合計1660億元，可見分10年撥補不只有助於基金財務運作，花的錢也更少，政府卻採用20年撥補方案。

張智倫亦指出，政府若持續撥補不足，就會導致公教人員退休基金水庫的錢越來越少，政府堅持用20年方案，不只造成預算增加750億，還會讓未來基金不穩定。

陳玉珍批評，民進黨所提的不是年金改革，而是年金追殺。一流的公教人員是國家發展穩定的基石，但如今教師行使管教可能被送校事會議檢討，公務人員報考人數不足到要漲報名費，不公不義的制度讓大學生覺得公教人員薪水低又沒保障。

羅智強說，馬英九時期國考報考人數曾達50萬，到去年剩16萬、今年12萬，國家人才崩盤至此，只能用「恐怖」兩字形容。民進黨口口聲聲以財政為由砍公教退休金，卻能年年為勞保撥補，「這就是歧視、就是不公」，應停止踐踏公教體系，重建社會對公務體系的信任與尊重。

徐巧芯強調，公教人員長年以穩定薪資、奉公守法為代價，換取退休後的基本保障，年金連年被砍，不僅削弱公教士氣，更動搖政府信賴原則。恢復合理替代率，有助於重建公務倫理與公共服務意願，確保優秀人才願意投入體制。

張啓楷說，民眾黨團將提修正動議，要求114年後所得替代率不再降低，並在CPI累計成長達5%時檢討與調整給付，並呼籲政府依法撥補、維持基金績效，讓公教退休制度兼顧保障與尊嚴。